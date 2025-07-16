https://ria.ru/20250716/peregovory-2029383663.html

Белоруссия предложила Польше переговоры по контролю над вооружениями

Белоруссия предложила Польше переговоры по контролю над вооружениями - РИА Новости, 16.07.2025

Белоруссия предложила Польше переговоры по контролю над вооружениями

Белоруссия готова обсуждать с Польшей полный возврат к договоренностям в сфере безопасности, но пока Варшава следует указаниям тех, кому выгоден новый конфликт... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:25:00+03:00

2025-07-16T09:25:00+03:00

2025-07-16T10:26:00+03:00

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МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Белоруссия готова обсуждать с Польшей полный возврат к договоренностям в сфере безопасности, но пока Варшава следует указаниям тех, кому выгоден новый конфликт в Европе, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко."В подтверждение стремления к налаживанию диалога с польским военно-политическим руководством и с целью снижения потенциальных рисков вооруженных столкновений на фоне развертывания дополнительных сил и средств польской армии вблизи государственной границы Республики Беларусь 16 июня текущего года белорусское оборонное ведомство направило в адрес Республики Польша по сети связи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе официальное предложение в ближайшее время провести переговоры по линии верификационных ведомств посредством телефонной или видеосвязи", - сообщил Ревенко в публикации, опубликованной на сайте минобороны республики.Помимо этого, отметил он, "белорусская сторона выразила готовность к организации прямых контактов представителей вооруженных сил двух государств как на территории Беларуси и Польши, так и третьих стран в любое время, а также готовность к проведению взаимных верификационных мероприятий в рамках действующих соглашений"."Однако по прошествии месяца от польской стороны был получен лишь формальный ответ, который не подразумевает восстановление добрососедских отношений с нашим государством. Он свидетельствует о том, что Варшава продолжает безоговорочно следовать указаниям тех, кому выгодно развязывание нового военного конфликта в Европе, ареной которого могут стать и Республика Беларусь, и Республика Польша", - заявил Ревенко.Ревенко отметил, что в Польше идет "ускоренная милитаризация, явно превышающая оборонную достаточность". Он подчеркнул, что там идет активная закупка иностранных ударно-наступательных вооружений и наращивание мощностей национального ВПК, проводятся мероприятия по формированию трех механизированных дивизий в восточных регионах страны на удалении до 200 км от границы Белоруссии."Указанные меры не только негативно сказываются на региональном балансе сил, но и воспринимаются нами как часть всеобъемлющей недружественной стратегии в отношении Республики Беларусь", - добавил Ревенко. При этом он уточнил, что в непосредственной близости от границы Белоруссии возводится комплекс заграждений, укреплений и современных систем мониторинга воздушного пространства Белоруссии, в приграничье сконцентрировано порядка 11 тысяч военнослужащих, сотрудников органов погранслужбы и полиции. Кроме того, Польша решила провести дивизионные учения на востоке страны, хотя Минск и Москва решили сократить масштабы своего планового учения "Запад-2025"."Мы по-прежнему предлагаем военно-политическому руководству Республики Польша вернуться к равноправному и взаимоуважительному диалогу. Мы готовы рассмотреть как полный возврат к заключенным ранее договоренностям, так и возможность расширения комплекса мер транспарентности, доверия и безопасности", - заключил Ревенко.

https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html

https://ria.ru/20250711/polsha-2028482083.html

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