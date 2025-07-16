https://ria.ru/20250716/pavodok-2029365792.html
На трассе "Колыма" два моста повреждены паводками
На трассе "Колыма" два моста повреждены паводками - РИА Новости, 16.07.2025
На трассе "Колыма" два моста повреждены паводками
Дорожники в среду закрыли проезд по трассе "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов, а также участок на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:27:00+03:00
2025-07-16T05:27:00+03:00
2025-07-16T05:27:00+03:00
происшествия
жкх
сусуман
магаданская область
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МАГАДАН, 16 июл - РИА Новости. Дорожники в среду закрыли проезд по трассе "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов, а также участок на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан Магаданской области, дожди размыли два моста и дорожное полотно, сообщают в районных ЕДДС. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в центральных районах Магаданской области. В Пожарно-спасательном центре региона сообщили также о возможном подтоплении города Сусуман. Уровень воды в реке Берелех там приблизился во вторник к критическим отметкам. "Проезд закрыт по трассе "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов в связи с разрушением дорожного полотна на мосту через ручей Амбардах. Кроме того, закрыли участок на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан в связи с разрушением дорожного полотна на мосту через реку Чай-Урья", - говорится в сообщении. Также сообщается, что в Сусумане из-за обильных осадков и резкого подъема воды в реке Берелех подтопило подъездные пути к районной больнице. По оперативным данным от ЕДДС Сусумана, подъем воды в реке продолжается. Сохраняется угроза подтопления окраин города.
https://ria.ru/20250528/moor-2019617080.html
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РИА Новости
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происшествия, жкх, сусуман, магаданская область
Происшествия, ЖКХ, Сусуман, Магаданская область
На трассе "Колыма" два моста повреждены паводками
На трассе Колыма два моста и дорожное полотно повреждены паводками
МАГАДАН, 16 июл - РИА Новости. Дорожники в среду закрыли проезд по трассе "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов, а также участок на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан Магаданской области, дожди размыли два моста и дорожное полотно, сообщают в районных ЕДДС.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в центральных районах Магаданской области
. В Пожарно-спасательном центре региона сообщили также о возможном подтоплении города Сусуман
. Уровень воды в реке Берелех там приблизился во вторник к критическим отметкам.
"Проезд закрыт по трассе "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов в связи с разрушением дорожного полотна на мосту через ручей Амбардах. Кроме того, закрыли участок на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан в связи с разрушением дорожного полотна на мосту через реку Чай-Урья", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Сусумане из-за обильных осадков и резкого подъема воды в реке Берелех подтопило подъездные пути к районной больнице. По оперативным данным от ЕДДС Сусумана, подъем воды в реке продолжается. Сохраняется угроза подтопления окраин города.