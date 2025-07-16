https://ria.ru/20250716/pavodok-2029365792.html

На трассе "Колыма" два моста повреждены паводками

На трассе "Колыма" два моста повреждены паводками - РИА Новости, 16.07.2025

На трассе "Колыма" два моста повреждены паводками

Дорожники в среду закрыли проезд по трассе "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов, а также участок на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:27:00+03:00

2025-07-16T05:27:00+03:00

2025-07-16T05:27:00+03:00

происшествия

жкх

сусуман

магаданская область

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МАГАДАН, 16 июл - РИА Новости. Дорожники в среду закрыли проезд по трассе "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов, а также участок на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан Магаданской области, дожди размыли два моста и дорожное полотно, сообщают в районных ЕДДС. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в центральных районах Магаданской области. В Пожарно-спасательном центре региона сообщили также о возможном подтоплении города Сусуман. Уровень воды в реке Берелех там приблизился во вторник к критическим отметкам. "Проезд закрыт по трассе "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов в связи с разрушением дорожного полотна на мосту через ручей Амбардах. Кроме того, закрыли участок на автодороге Палатка - Кулу - Нексикан в связи с разрушением дорожного полотна на мосту через реку Чай-Урья", - говорится в сообщении. Также сообщается, что в Сусумане из-за обильных осадков и резкого подъема воды в реке Берелех подтопило подъездные пути к районной больнице. По оперативным данным от ЕДДС Сусумана, подъем воды в реке продолжается. Сохраняется угроза подтопления окраин города.

https://ria.ru/20250528/moor-2019617080.html

https://ria.ru/20250522/dalnobojschiki-2018417599.html

сусуман

магаданская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, жкх, сусуман, магаданская область