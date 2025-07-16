Наследный принц Бахрейна отверг идею передачи Patriot Украине
Бахрейн не планирует передавать Украине ракеты для ЗРК Patriot
© Getty Images / picture alliance/Jens BüttnerВладимир Зеленский позирует на фоне комплекса Patiot
© Getty Images / picture alliance/Jens Büttner
Владимир Зеленский позирует на фоне комплекса Patiot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Бахрейн не планирует перенаправлять ракеты для зенитных комплексов ПВО Patriot, поставляемые стране из США, на Украину, заявил в среду наследный принц королевства Салман бен Хамад Аль Халифа во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ходе визита в Америку.
"У нас нет таких текущих планов (по поставкам ракет для Patriot Украине - ред.), поскольку у нас есть оперативная необходимость в их размещении на территории Бахрейна", - сказал наследный принц журналистам в Овальном кабинете.
Принц добавил, что системы Patriot представляют собой "замечательное устройство".
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.