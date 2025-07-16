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Наследный принц Бахрейна отверг идею передачи Patriot Украине - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:43 16.07.2025 (обновлено: 23:07 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/patriot-2029576701.html
Наследный принц Бахрейна отверг идею передачи Patriot Украине
Наследный принц Бахрейна отверг идею передачи Patriot Украине - РИА Новости, 16.07.2025
Наследный принц Бахрейна отверг идею передачи Patriot Украине
Бахрейн не планирует перенаправлять ракеты для зенитных комплексов ПВО Patriot, поставляемые стране из США, на Украину, заявил в среду наследный принц... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:43:00+03:00
2025-07-16T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
бахрейн
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина
сша
зрк patriot
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Бахрейн не планирует перенаправлять ракеты для зенитных комплексов ПВО Patriot, поставляемые стране из США, на Украину, заявил в среду наследный принц королевства Салман бен Хамад Аль Халифа во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ходе визита в Америку."У нас нет таких текущих планов (по поставкам ракет для Patriot Украине - ред.), поскольку у нас есть оперативная необходимость в их размещении на территории Бахрейна", - сказал наследный принц журналистам в Овальном кабинете.Принц добавил, что системы Patriot представляют собой "замечательное устройство".Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029414271.html
https://ria.ru/20250716/tramp-2029480517.html
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в мире, бахрейн, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина, сша, зрк patriot
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бахрейн, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина, США, ЗРК Patriot
Наследный принц Бахрейна отверг идею передачи Patriot Украине

Бахрейн не планирует передавать Украине ракеты для ЗРК Patriot

© Getty Images / picture alliance/Jens BüttnerВладимир Зеленский позирует на фоне комплекса Patiot
Владимир Зеленский позирует на фоне комплекса Patiot - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / picture alliance/Jens Büttner
Владимир Зеленский позирует на фоне комплекса Patiot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Бахрейн не планирует перенаправлять ракеты для зенитных комплексов ПВО Patriot, поставляемые стране из США, на Украину, заявил в среду наследный принц королевства Салман бен Хамад Аль Халифа во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ходе визита в Америку.
"У нас нет таких текущих планов (по поставкам ракет для Patriot Украине - ред.), поскольку у нас есть оперативная необходимость в их размещении на территории Бахрейна", - сказал наследный принц журналистам в Овальном кабинете.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
"Это предательство". В Германии внезапно набросились на Трампа
Вчера, 11:27
Принц добавил, что системы Patriot представляют собой "замечательное устройство".
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
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Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Вчера, 16:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБахрейнДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраинаСШАЗРК Patriot
 
 
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