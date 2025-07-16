https://ria.ru/20250716/pashinyan-2029463140.html

Пашинян дал понять, что готов отдать "Электросети Армении" иностранцам

Пашинян дал понять, что готов отдать "Электросети Армении" иностранцам - РИА Новости, 16.07.2025

Пашинян дал понять, что готов отдать "Электросети Армении" иностранцам

Премьер министр Армении Никол Пашинян дал понять, что готов отдать иностранным компаниям компанию "Электросети Армении" после ее фактического насильственного... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:07:00+03:00

2025-07-16T14:07:00+03:00

2025-07-16T14:07:00+03:00

армения

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

электросети армении

армянская апостольская церковь

ташир

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Премьер министр Армении Никол Пашинян дал понять, что готов отдать иностранным компаниям компанию "Электросети Армении" после ее фактического насильственного изъятия у бизнесмена Самвела Карапетяна под предлогом национализации. "Мы направили сигнал ряду ведущих международных компаний, что можем быть заинтересованы в партнерстве с ними", - заявил Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопрос, могут ли зарубежные компании, в том числе из Турции, быть привлечены к деятельности "Электросетей Армении". По его словам, эти сигналы были переданы ряду дружественных стран во время его недавних зарубежных визитов. При этом Пашинян добавил, что такие решения невозможны с компаниями из стран, с которым у Армении нет дипломатических отношений и закрыты границы. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении ранее предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

https://ria.ru/20250715/pashinyan-2029269930.html

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