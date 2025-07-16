Пашинян дал понять, что готов отдать "Электросети Армении" иностранцам
Пашинян дал понять, что готов отдать иностранным компаниям "Электросети Армении"
Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Премьер министр Армении Никол Пашинян дал понять, что готов отдать иностранным компаниям компанию "Электросети Армении" после ее фактического насильственного изъятия у бизнесмена Самвела Карапетяна под предлогом национализации.
"Мы направили сигнал ряду ведущих международных компаний, что можем быть заинтересованы в партнерстве с ними", - заявил Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопрос, могут ли зарубежные компании, в том числе из Турции, быть привлечены к деятельности "Электросетей Армении".
По его словам, эти сигналы были переданы ряду дружественных стран во время его недавних зарубежных визитов. При этом Пашинян добавил, что такие решения невозможны с компаниями из стран, с которым у Армении нет дипломатических отношений и закрыты границы.
Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении ранее предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.