https://ria.ru/20250716/partiya-2029407513.html

Оппозиционную партию "Будущее Молдовы" зарегистрировали на выборах

Оппозиционную партию "Будущее Молдовы" зарегистрировали на выборах - РИА Новости, 16.07.2025

Оппозиционную партию "Будущее Молдовы" зарегистрировали на выборах

Центральная избирательная комиссия Молдавии официально зарегистрировала на парламентских выборах партию "Будущее Молдовы", которая призывает все оппозиционные... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:01:00+03:00

2025-07-16T11:01:00+03:00

2025-07-16T11:04:00+03:00

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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии официально зарегистрировала на парламентских выборах партию "Будущее Молдовы", которая призывает все оппозиционные силы страны объединиться и участвовать в выборах единым блоком, сообщил в среду лидер политсилы, экс-премьер республики Василий Тарлев. Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября. "Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Партию "Будущее Молдовы" для участия в парламентских выборах 28 сентября 2025 года. Это не просто формальность — это начало нового этапа политической борьбы за суверенитет, экономическое возрождение и социальную справедливость", - написал Тарлев в своем Telegram-канале. По его словам, партия всего за полтора года прошла путь от инициативной группы до массового народного движения. "Нас поддерживают те, кто устал от постоянных кризисов, коррупции, внешнего управления и унижения достоинства граждан. Регистрация партии — это и старт консолидации оппозиционных сил. Мы на финишной прямой в создании единого оппозиционного предвыборного блока, который станет заслоном фальсификациям и откроет путь к смене политического курса", - пояснил Тарлев. Ранее гражданская платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий ведут "Будущее Молдовы", Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250715/moldaviya-2029271251.html

https://ria.ru/20250713/moldaviya-2028913349.html

https://ria.ru/20250710/moldaviya-2028460173.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, игорь додон, владимир воронин, василий тарлев, московский комсомолец