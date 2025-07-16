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Эксперт: политическая сила Карапетяна может занять заметное место в Армении - РИА Новости, 16.07.2025
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10:12 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/partiya-2029393523.html
Эксперт: политическая сила Карапетяна может занять заметное место в Армении
Эксперт: политическая сила Карапетяна может занять заметное место в Армении - РИА Новости, 16.07.2025
Эксперт: политическая сила Карапетяна может занять заметное место в Армении
Создаваемая предпринимателем Самвелом Карапетяном политическая сила способна занять заметное место в Армении, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:12:00+03:00
2025-07-16T10:12:00+03:00
армения
ереван
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ташир
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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Создаваемая предпринимателем Самвелом Карапетяном политическая сила способна занять заметное место в Армении, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Грант Микаэлян. Четырнадцатого июля находящийся под арестом в в республике Карапетян анонсировал создание новой политсилы. "Ничто не помешает Самвелу Карапетяну создать политическую силу, даже находясь в заключении, потому что его команда, его родственники на свободе, а его имя работает на него, плюс есть ресурсы. Соответственно, перспективы существуют", - сказал Микаэлян. По его словам, создаваемое Карапетяном объединение может занять заметное место в армянской политике. "Во-первых, есть спрос на так называемую новую силу. И сейчас как раз в таком ключе воспринимается для многих эта предполагаемая партия Карапетяна", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, сейчас большая часть граждан Армении пребывают в апатии, так что какая-либо эффективная сила может занять "достаточно значительное место". "Именно поэтому мы видим серьезное опасение властей", - подчеркнул Микаэлян. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении ранее предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html
https://ria.ru/20250704/karapetyan-2027287642.html
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армения, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир , в мире
Армения, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир , В мире
Эксперт: политическая сила Карапетяна может занять заметное место в Армении

Микаэлян: создаваемая Карапетяном партия может занять заметное место в Армении

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Создаваемая предпринимателем Самвелом Карапетяном политическая сила способна занять заметное место в Армении, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Грант Микаэлян.
Четырнадцатого июля находящийся под арестом в в республике Карапетян анонсировал создание новой политсилы.
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"Ничто не помешает Самвелу Карапетяну создать политическую силу, даже находясь в заключении, потому что его команда, его родственники на свободе, а его имя работает на него, плюс есть ресурсы. Соответственно, перспективы существуют", - сказал Микаэлян.
По его словам, создаваемое Карапетяном объединение может занять заметное место в армянской политике. "Во-первых, есть спрос на так называемую новую силу. И сейчас как раз в таком ключе воспринимается для многих эта предполагаемая партия Карапетяна", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, сейчас большая часть граждан Армении пребывают в апатии, так что какая-либо эффективная сила может занять "достаточно значительное место". "Именно поэтому мы видим серьезное опасение властей", - подчеркнул Микаэлян.
Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении ранее предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Акция в поддержку Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Ереване проходит многотысячное шествие в поддержку Карапетяна
4 июля, 19:24
 
АрменияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьТаширВ мире
 
 
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