Эксперт: политическая сила Карапетяна может занять заметное место в Армении
Микаэлян: создаваемая Карапетяном партия может занять заметное место в Армении
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Создаваемая предпринимателем Самвелом Карапетяном политическая сила способна занять заметное место в Армении, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Грант Микаэлян.
Четырнадцатого июля находящийся под арестом в в республике Карапетян анонсировал создание новой политсилы.
"Ничто не помешает Самвелу Карапетяну создать политическую силу, даже находясь в заключении, потому что его команда, его родственники на свободе, а его имя работает на него, плюс есть ресурсы. Соответственно, перспективы существуют", - сказал Микаэлян.
По его словам, создаваемое Карапетяном объединение может занять заметное место в армянской политике. "Во-первых, есть спрос на так называемую новую силу. И сейчас как раз в таком ключе воспринимается для многих эта предполагаемая партия Карапетяна", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, сейчас большая часть граждан Армении пребывают в апатии, так что какая-либо эффективная сила может занять "достаточно значительное место". "Именно поэтому мы видим серьезное опасение властей", - подчеркнул Микаэлян.
Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении ранее предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.