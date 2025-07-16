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Новый папа римский Лев XIV: биография, личная жизнь, карьера
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08:33 16.07.2025 (обновлено: 08:43 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/papa_rimskiy-2015918610.html
Биография нового папы римского: чем известен Лев XIV
Новый папа римский Лев XIV: биография, личная жизнь, карьера
Биография нового папы римского: чем известен Лев XIV
Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (отныне также известный как Лев XIV) 8 мая официально был объявлен 267-м по счету папой римским. 69-летний понтифик стал первым в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:33:00+03:00
2025-07-16T08:43:00+03:00
латинская америка
чикаго
владимир путин
перу
римско-католическая церковь
папа римский лев xiv
биографии
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Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (отныне также известный как Лев XIV) 8 мая официально был объявлен 267-м по счету папой римским. 69-летний понтифик стал первым в истории представителем Соединенных Штатов Америки, избранным главой Католической церкви. Биография нового папы Льва XIV - в материале РИА Новости.Роберт Фрэнсис Прево (Лев XIV)Кардинал-протодьякон, августинец Роберт Фрэнсис Прево был избран новым папой римским по итогам четвертого тура голосования в Ватикане. Конклав, в который вошли 133 кардинала, впервые в истории Римско-католической церкви выбрали на этот пост американца. О том, что 267-й папа римский благополучно избран, всему миру возвестил белый дым, поднимающийся из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца.В историю новый папа войдет под именем Лев XIV.Детство и юностьБудущий папа римский появился на свет 14 сентября 1955 года в Чикаго (Иллинойс, США). О родителям Роберта Фрэнсиса сообщается немного: его отец Луи Мариус Прево —французско-итальянского происхождения, а мать Милдред Мартинес имеет испанские корни. Также у новоизбранного папы есть два брата.ОбразованиеПервое образование Прево получил в стенах малой семинарии Ордена Святого Августина, которую он успешно окончил в 1973 году. Обучение будущий понтифик продолжил в расположенном на территории штата Пенсильвания католическом Университете Вилланова, где в 1977 году стал бакалавром математических наук. Также он изучал философию.Несколько лет спустя он получил степень магистра богословия, был отправлен в Рим для изучения канонического права (учился Прево в Папском университете Святого Фомы Аквинского).КарьераК ордену Святого Августина будущий папа римский присоединился в 1977 году, через пять лет (летом 1982 года) был рукоположен в священники.Роберт Прево во многом известен благодаря плодотворной и эффективной работе в Латинской Америке. В 1985 году он отправился в Перу, где занял пост канцлера в городе Чулуканас (до 1986 года). После нескольких лет, проведенных в Америке, Прево вновь вернулся в Перу, на этот раз - в город Трухильо, где на протяжении десяти лет возглавляет местную семинарию, занимает пост судьи в церковном суде и выполняет ряд других не менее важных обязанностей.В 2014 году, Роберт Прево занял должность администратора епархии еще одного перуанского города - Чиклайо, а год спустя стал епископом Чиклайо.Помимо службы в Латинской Америке будущий папа римский занимал должность провинциала августинской провинции в родном Чикаго, там же на протяжении нескольких лет курировал вопросы образования в монастыре Святого Августина.В 2023 году он получил сан кардинала, служил в Дикастерии по делам епископов (то есть фактически решал вопросы, связанные с назначениями по всему миру), а в феврале текущего года стал кардиналом-епископом.Лев XIV сейчасПервую официальную речь, произнесенную сразу после избрания с балкона на площади Святого Петра, папа Лев XIV начал с пожелания мира. С избранием нового папу римского уже поздравил президент России Владимир Путин.
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РИА Новости
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96
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латинская америка, чикаго, владимир путин, перу, римско-католическая церковь, папа римский лев xiv, биографии
Латинская Америка, Чикаго, Владимир Путин, Перу, Римско-католическая церковь, Папа римский Лев XIV, Биографии

Биография нового папы римского: чем известен Лев XIV

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV
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Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (отныне также известный как Лев XIV) 8 мая официально был объявлен 267-м по счету папой римским. 69-летний понтифик стал первым в истории представителем Соединенных Штатов Америки, избранным главой Католической церкви. Биография нового папы Льва XIV - в материале РИА Новости.

Роберт Фрэнсис Прево (Лев XIV)

Кардинал-протодьякон, августинец Роберт Фрэнсис Прево был избран новым папой римским по итогам четвертого тура голосования в Ватикане. Конклав, в который вошли 133 кардинала, впервые в истории Римско-католической церкви выбрали на этот пост американца. О том, что 267-й папа римский благополучно избран, всему миру возвестил белый дым, поднимающийся из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца.
В историю новый папа войдет под именем Лев XIV.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV

Детство и юность

Будущий папа римский появился на свет 14 сентября 1955 года в Чикаго (Иллинойс, США). О родителям Роберта Фрэнсиса сообщается немного: его отец Луи Мариус Прево —французско-итальянского происхождения, а мать Милдред Мартинес имеет испанские корни. Также у новоизбранного папы есть два брата.

Образование

Первое образование Прево получил в стенах малой семинарии Ордена Святого Августина, которую он успешно окончил в 1973 году. Обучение будущий понтифик продолжил в расположенном на территории штата Пенсильвания католическом Университете Вилланова, где в 1977 году стал бакалавром математических наук. Также он изучал философию.
Несколько лет спустя он получил степень магистра богословия, был отправлен в Рим для изучения канонического права (учился Прево в Папском университете Святого Фомы Аквинского).

Карьера

К ордену Святого Августина будущий папа римский присоединился в 1977 году, через пять лет (летом 1982 года) был рукоположен в священники.
Роберт Прево во многом известен благодаря плодотворной и эффективной работе в Латинской Америке. В 1985 году он отправился в Перу, где занял пост канцлера в городе Чулуканас (до 1986 года). После нескольких лет, проведенных в Америке, Прево вновь вернулся в Перу, на этот раз - в город Трухильо, где на протяжении десяти лет возглавляет местную семинарию, занимает пост судьи в церковном суде и выполняет ряд других не менее важных обязанностей.
В 2014 году, Роберт Прево занял должность администратора епархии еще одного перуанского города - Чиклайо, а год спустя стал епископом Чиклайо.
Помимо службы в Латинской Америке будущий папа римский занимал должность провинциала августинской провинции в родном Чикаго, там же на протяжении нескольких лет курировал вопросы образования в монастыре Святого Августина.
В 2023 году он получил сан кардинала, служил в Дикастерии по делам епископов (то есть фактически решал вопросы, связанные с назначениями по всему миру), а в феврале текущего года стал кардиналом-епископом.

Лев XIV сейчас

Первую официальную речь, произнесенную сразу после избрания с балкона на площади Святого Петра, папа Лев XIV начал с пожелания мира. С избранием нового папу римского уже поздравил президент России Владимир Путин.
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Латинская АмерикаЧикагоВладимир ПутинПеруРимско-католическая церковьПапа римский Лев XIVБиографии
 
 
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