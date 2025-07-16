https://ria.ru/20250716/oruzhie-2029352872.html

Первое в истории испытание атомного оружия

Первое в истории испытание атомного оружия - РИА Новости, 16.07.2025

Первое в истории испытание атомного оружия

16 июля 1945 года в обстановке полной секретности в пустынной местности штата Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США произвели первое в истории испытание... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:57:00+03:00

2025-07-16T01:57:00+03:00

2025-07-16T01:57:00+03:00

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германия

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эдвард теллер

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16 июля 1945 года в обстановке полной секретности в пустынной местности штата Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США произвели первое в истории испытание атомного оружия. Толчком к его разработке послужила Вторая мировая война (1939-1945). Первые исследования по освоению атомной энергии начались еще в предвоенные годы в Германии, Англии и СССР, но в дальнейшем с наибольшим размахом и целенаправленностью они продолжались в США, где к исследованиям были привлечены крупнейшие ученые Европы, эмигрировавшие в Америку из оккупированных Германией стран. В 1939 году физик Альберт Эйнштейн обратился к президенту США Франклину Рузвельту с письмом, в котором обосновывал необходимость проведения в широких масштабах экспериментов по изучению возможности создания атомной бомбы. Предложение ученого было обосновано имевшейся информацией об успехах нацистской Германии в этой области. Вступление США во Вторую мировую войну в декабре 1941 года ускорило работы по атомной проблеме. Правительство санкционировало начало практической работы по созданию атомного оружия. Руководителем проекта был назначен бригадный генерал Лесли Гровс. Для этого был сформирован и включен в состав военно-инженерных войск армии США Манхэттенский инженерный округ (Manhattan Engineering District), а Гровс был назначен командующим этим округом с присвоением ему воинского звания генерал-майора, а научным руководителем – американский физик Роберт Оппенгеймер. Проект объединил в единый международный коллектив ученых из США, Великобритании, Германии и Канады, среди которых на момент начала проекта были 12 лауреатов Нобелевской премии, для решения задачи в кратчайшие сроки. В реализации проекта были задействованы около 129 тысяч человек, из которых 1,8 тысячи человек - военнослужащие. При этом 99% работников не знали конечной цели своего труда. Основным центром разработки атомной бомбы стала лаборатория в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико). Здесь ученые работали над созданием двух типов бомб: урановой (на основе изотопа урана-235) и плутониевой (на основе плутония-239). Производство урана-235 велось на заводах в Ок-Ридже (Теннесси), а плутония-239 - на реакторе в Хэнфорде (Вашингтон). Эти объекты стали крупнейшими промышленными комплексами своего времени. К лету 1945 года военное ведомство США сумело получить атомное оружие, действие которого было основано на использовании двух видов делящегося материала – изотопа урана-235 ("урановая бомба"), либо изотопа плутония-239 ("плутониевая бомба"). Сложная теория ядерной реакции и сомнения в правильности конструкции атомной бомбы требовали проверки перед первым боевым применением. Операция по испытанию атомной бомбы получила кодовое наименование "Тринити". Для проведения испытания исследователи подбирали малонаселенный район площадью от 27 до 40 километров. Кроме того, в районе не должно было быть ни одного индейца. Это было связано со сложностями в отношениях между руководством "Манхэттенского проекта", в рамках которого разрабатывалось ядерное оружие, и Бюро по делам индейцев. Так, в конце 1944 года было принято решение о проведении испытаний в районе Аламогордо в штате Нью-Мексико. Этот район лежал на территории авиационной базы, хотя сам аэродром был расположен вдали от него. Плутониевую бомбу имплозивного типа, получившую название "Штучка" (Gadget), подвесили внутри 30-метровой испытательной башни за день до теста для имитации сбрасывания с самолета. Несмотря на все предварительные расчеты и тесты, уверенности в эффективности собранной бомбы не было. Вовлеченные в проект "Манхэттен" ученые пытались предугадать, как пройдет испытание: Норман Рамси считал, что взрыва не произойдет, Роберт Оппенгеймер оценил мощность взрыва в 300 тонн тротилового эквивалента, а Эдвард Теллер сделал самое оптимистичное предположение - 45 тысяч тонн. Испытание сначала было назначено на четыре часа утра 16 июля 1945 года, но из-за дождя его перенесли. Взрыв, знаменовавший собой начало ядерной эры, прогремел в 5 часов 30 минут утра по местному времени 16 июля 1945 года. Запечатленный на фотографиях растущий огненный шар достиг 400 метров в диаметре, а возникший "атомный гриб" поднялся на высоту свыше 12 километров. Рассчитанная по показаниям прибора сила взрыва на испытании "Тринити" составила около 20 тысяч тонн тротилового эквивалента. В рамках "Манхэттенского проекта" были созданы три атомные бомбы: плутониевая "Штучка" – взорвана при первом ядерном испытании, урановый "Малыш" (Little Boy) – сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года, и плутониевый "Толстяк" (Fat Man) – сброшена на Нагасаки 9 августа 1945 года. В результате бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которые должны были продемонстрировать мощь американского оружия в первую очередь Советскому Союзу, погибли около 300 тысяч человек, около 200 тысяч подверглись радиоактивному облучению. Бомбардировки не вызывались военной необходимостью, преследовались прежде всего политические цели. В СССР первое испытание атомной бомбы произвели 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области Казахстана. В результате успешного испытания бомбы РДС-1 СССР ликвидировал американскую монополию на обладание атомным оружием, став второй ядерной державой мира.

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https://ria.ru/20240829/sssr-1969101360.html

https://ria.ru/20240829/atomnaya_bomba-1968716167.html

https://ria.ru/20250420/bomba-2012114445.html

https://ria.ru/20240829/ryabev-1969126715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, германия, нью-мексико, альберт эйнштейн, франклин рузвельт, эдвард теллер, справки