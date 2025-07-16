https://ria.ru/20250716/opasnost-2029385845.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.07.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:36:00+03:00
2025-07-16T09:36:00+03:00
2025-07-16T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТУЛА, 16 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области объявили ракетную опасность
МЧС сообщило о ракетной опасности в Курской области