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"Уходят в землю". Депутат Рады пришел в ужас от увиденного в Одессе
"Уходят в землю". Депутат Рады пришел в ужас от увиденного в Одессе - РИА Новости, 16.07.2025
"Уходят в землю". Депутат Рады пришел в ужас от увиденного в Одессе
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Одессе. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:54:00+03:00
2025-07-16T08:54:00+03:00
2025-07-16T10:04:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Одессе. Об этом он написал в Telegram-канале."Пока министр обороны Украины Рустем Умеров в воюющей стране собирает чемоданы в США, украинцы продолжают уходить в землю", — говорится в публикации.Так он прокомментировал видео из Одессы, на котором четыре человека, двое из которых в военной форме, пытаются силой затолкать мужчину в автобус.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что глава минобороны Рустем Умеров может стать новым послом Украины в Вашингтоне.В начале июля издание "Страна.ua" со ссылкой на руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарью Каленюк писало, что трое детей, жена, брат и отец чиновника живут во Флориде в городке Бока-Ратон. Там же зарегистрированы бизнесы его семьи.
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в мире, одесса, сша, украина, рустем умеров, артем дмитрук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, США, Украина, Рустем Умеров, Артем Дмитрук
"Уходят в землю". Депутат Рады пришел в ужас от увиденного в Одессе
Депутат Рады Дмитрук резко раскритиковал принудительную мобилизацию в Одессе
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Одессе. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Пока министр обороны Украины Рустем Умеров в воюющей стране собирает чемоданы в США, украинцы продолжают уходить в землю", — говорится в публикации.
Так он прокомментировал видео из Одессы, на котором четыре человека, двое из которых в военной форме, пытаются силой затолкать мужчину в автобус.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что глава минобороны Рустем Умеров может стать новым послом Украины в Вашингтоне.
В начале июля издание "Страна.ua" со ссылкой на руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарью Каленюк писало, что трое детей, жена, брат и отец чиновника живут во Флориде
в городке Бока-Ратон. Там же зарегистрированы бизнесы его семьи.