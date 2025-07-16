https://ria.ru/20250716/odessa-2029379264.html

"Уходят в землю". Депутат Рады пришел в ужас от увиденного в Одессе

"Уходят в землю". Депутат Рады пришел в ужас от увиденного в Одессе - РИА Новости, 16.07.2025

"Уходят в землю". Депутат Рады пришел в ужас от увиденного в Одессе

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Одессе. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:54:00+03:00

2025-07-16T08:54:00+03:00

2025-07-16T10:04:00+03:00

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артем дмитрук

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Одессе. Об этом он написал в Telegram-канале."Пока министр обороны Украины Рустем Умеров в воюющей стране собирает чемоданы в США, украинцы продолжают уходить в землю", — говорится в публикации.Так он прокомментировал видео из Одессы, на котором четыре человека, двое из которых в военной форме, пытаются силой затолкать мужчину в автобус.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что глава минобороны Рустем Умеров может стать новым послом Украины в Вашингтоне.В начале июля издание "Страна.ua" со ссылкой на руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарью Каленюк писало, что трое детей, жена, брат и отец чиновника живут во Флориде в городке Бока-Ратон. Там же зарегистрированы бизнесы его семьи.

https://ria.ru/20250716/svo-2029391717.html

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