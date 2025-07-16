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Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:34:00+03:00
2025-07-16T00:34:00+03:00
2025-07-16T00:34:00+03:00
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Пять вооруженных атак - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на донецком направлении... Одна вооруженная атака - на енакиевском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено восемь боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов