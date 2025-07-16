https://ria.ru/20250716/nikolaev-2029527957.html

Олег Николаев: Чувашия делает ставку на передовые агротехнологии

Олег Николаев: Чувашия делает ставку на передовые агротехнологии - РИА Новости, 16.07.2025

Олег Николаев: Чувашия делает ставку на передовые агротехнологии

XIX республиканская выставка-демонстрация "День поля", собравшая 69 организаций из 15 регионов страны, стартовала в Цивильском муниципальном округе Чувашии,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:23:00+03:00

2025-07-16T17:23:00+03:00

2025-07-16T17:28:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. XIX республиканская выставка-демонстрация "День поля", собравшая 69 организаций из 15 регионов страны, стартовала в Цивильском муниципальном округе Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики. В числе участников выставки - 28 поставщиков техники и средств защиты растений, а также ведущие селекционеры, отраслевые эксперты, специалисты аграрных предприятий, представители образовательных учреждений и молодые специалисты. "Мы сегодня собрались на "День поля" для того, чтобы оценить, какие изменения происходят в технологиях, в организации работ в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе. Нам важно учесть их в стратегии дальнейших действий, определить, как лучше организовать поддержку, как повысить урожайность, с максимальным эффектом использовать нашу землю. Нужно обогащаться знаниями, осваивать новые подходы, выстраивать нашу работу на самом высочайшем уровне. Развивая аграрный комплекс, сельское хозяйство, мы развиваем и наши села, делаем их комфортнее для жизни и труда", - приводятся в сообщении слова главы Чувашской Республики Олега Николаева, открывшего мероприятие. Николаев вручил дипломы 30 выпускникам шестого потока "Школы фермера" Россельхозбанка. Проект направлен на подготовку специалистов для агробизнеса, в этом потоке обучение было сфокусировано на ключевых для региона направлениях – овощеводстве и птицеводстве. Выпускники защитили бизнес-проекты, которые теперь смогут реализовать на практике. Также в рамках "Дня поля" 20 начинающим фермерам, крестьянско-фермерским хозяйствам и предпринимателям агропромышленного комплекса вручены сертификаты на получение грантов "Агростартап" на развитие своего дела. Общая сумма грантовой поддержки составила 99 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов. С 2025 года по поручению главы Чувашии размер каждого гранта за счет республиканских средств увеличен на 1 миллион рублей, а общий размер гранта вырос до 5 миллионов рублей, напомнили в пресс-службе. Кроме того, на выставке прошла торжественная передача новой сельхозтехники аграриям. "Агрофирма "Куснар", "СХПК "Мураты" и "Агрофирма "ТАЯБИНКА" получили ключи от зерноуборочных комбайнов, а "Агрофирма "Пионер" стала обладателем самоходного опрыскивателя-разбрызгивателя. На "Дне поля" при участии главы Чувашии было также подписано соглашение между министерством сельского хозяйства республики и компанией "Навигатор-Новое машиностроение", которое предусматривает реализацию госпрограмм развития сельского хозяйства в регионе и обеспечение АПК качественной сельхозтехникой.

https://ria.ru/20250705/liksutov-2027401198.html

https://ria.ru/20250701/chuvashiya-2026559444.html

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса