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Олег Николаев: Чувашия делает ставку на передовые агротехнологии - РИА Новости, 16.07.2025
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17:23 16.07.2025 (обновлено: 17:28 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/nikolaev-2029527957.html
Олег Николаев: Чувашия делает ставку на передовые агротехнологии
Олег Николаев: Чувашия делает ставку на передовые агротехнологии - РИА Новости, 16.07.2025
Олег Николаев: Чувашия делает ставку на передовые агротехнологии
XIX республиканская выставка-демонстрация "День поля", собравшая 69 организаций из 15 регионов страны, стартовала в Цивильском муниципальном округе Чувашии,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:23:00+03:00
2025-07-16T17:28:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. XIX республиканская выставка-демонстрация "День поля", собравшая 69 организаций из 15 регионов страны, стартовала в Цивильском муниципальном округе Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики. В числе участников выставки - 28 поставщиков техники и средств защиты растений, а также ведущие селекционеры, отраслевые эксперты, специалисты аграрных предприятий, представители образовательных учреждений и молодые специалисты. "Мы сегодня собрались на "День поля" для того, чтобы оценить, какие изменения происходят в технологиях, в организации работ в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе. Нам важно учесть их в стратегии дальнейших действий, определить, как лучше организовать поддержку, как повысить урожайность, с максимальным эффектом использовать нашу землю. Нужно обогащаться знаниями, осваивать новые подходы, выстраивать нашу работу на самом высочайшем уровне. Развивая аграрный комплекс, сельское хозяйство, мы развиваем и наши села, делаем их комфортнее для жизни и труда", - приводятся в сообщении слова главы Чувашской Республики Олега Николаева, открывшего мероприятие. Николаев вручил дипломы 30 выпускникам шестого потока "Школы фермера" Россельхозбанка. Проект направлен на подготовку специалистов для агробизнеса, в этом потоке обучение было сфокусировано на ключевых для региона направлениях – овощеводстве и птицеводстве. Выпускники защитили бизнес-проекты, которые теперь смогут реализовать на практике. Также в рамках "Дня поля" 20 начинающим фермерам, крестьянско-фермерским хозяйствам и предпринимателям агропромышленного комплекса вручены сертификаты на получение грантов "Агростартап" на развитие своего дела. Общая сумма грантовой поддержки составила 99 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов. С 2025 года по поручению главы Чувашии размер каждого гранта за счет республиканских средств увеличен на 1 миллион рублей, а общий размер гранта вырос до 5 миллионов рублей, напомнили в пресс-службе. Кроме того, на выставке прошла торжественная передача новой сельхозтехники аграриям. "Агрофирма "Куснар", "СХПК "Мураты" и "Агрофирма "ТАЯБИНКА" получили ключи от зерноуборочных комбайнов, а "Агрофирма "Пионер" стала обладателем самоходного опрыскивателя-разбрызгивателя. На "Дне поля" при участии главы Чувашии было также подписано соглашение между министерством сельского хозяйства республики и компанией "Навигатор-Новое машиностроение", которое предусматривает реализацию госпрограмм развития сельского хозяйства в регионе и обеспечение АПК качественной сельхозтехникой.
https://ria.ru/20250705/liksutov-2027401198.html
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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Олег Николаев: Чувашия делает ставку на передовые агротехнологии

Глава Чувашии Николаев: "День поля" – платформа для развития АПК региона

© Фото : Портал органов власти Чувашской РеспубликиГлава Чувашской Республики Олег Николаев на "Дне поля"
Глава Чувашской Республики Олег Николаев на Дне поля - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Портал органов власти Чувашской Республики
Глава Чувашской Республики Олег Николаев на "Дне поля". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. XIX республиканская выставка-демонстрация "День поля", собравшая 69 организаций из 15 регионов страны, стартовала в Цивильском муниципальном округе Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики.
В числе участников выставки - 28 поставщиков техники и средств защиты растений, а также ведущие селекционеры, отраслевые эксперты, специалисты аграрных предприятий, представители образовательных учреждений и молодые специалисты.
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"Мы сегодня собрались на "День поля" для того, чтобы оценить, какие изменения происходят в технологиях, в организации работ в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе. Нам важно учесть их в стратегии дальнейших действий, определить, как лучше организовать поддержку, как повысить урожайность, с максимальным эффектом использовать нашу землю. Нужно обогащаться знаниями, осваивать новые подходы, выстраивать нашу работу на самом высочайшем уровне. Развивая аграрный комплекс, сельское хозяйство, мы развиваем и наши села, делаем их комфортнее для жизни и труда", - приводятся в сообщении слова главы Чувашской Республики Олега Николаева, открывшего мероприятие.
Николаев вручил дипломы 30 выпускникам шестого потока "Школы фермера" Россельхозбанка. Проект направлен на подготовку специалистов для агробизнеса, в этом потоке обучение было сфокусировано на ключевых для региона направлениях – овощеводстве и птицеводстве. Выпускники защитили бизнес-проекты, которые теперь смогут реализовать на практике.
Также в рамках "Дня поля" 20 начинающим фермерам, крестьянско-фермерским хозяйствам и предпринимателям агропромышленного комплекса вручены сертификаты на получение грантов "Агростартап" на развитие своего дела. Общая сумма грантовой поддержки составила 99 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.
С 2025 года по поручению главы Чувашии размер каждого гранта за счет республиканских средств увеличен на 1 миллион рублей, а общий размер гранта вырос до 5 миллионов рублей, напомнили в пресс-службе.
Кроме того, на выставке прошла торжественная передача новой сельхозтехники аграриям. "Агрофирма "Куснар", "СХПК "Мураты" и "Агрофирма "ТАЯБИНКА" получили ключи от зерноуборочных комбайнов, а "Агрофирма "Пионер" стала обладателем самоходного опрыскивателя-разбрызгивателя.
На "Дне поля" при участии главы Чувашии было также подписано соглашение между министерством сельского хозяйства республики и компанией "Навигатор-Новое машиностроение", которое предусматривает реализацию госпрограмм развития сельского хозяйства в регионе и обеспечение АПК качественной сельхозтехникой.
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