https://ria.ru/20250716/nepogoda-2029741633.html

Власти Москвы призвали горожан не укрываться под деревьями из-за непогоды

Власти Москвы призвали горожан не укрываться под деревьями из-за непогоды - РИА Новости, 17.07.2025

Власти Москвы призвали горожан не укрываться под деревьями из-за непогоды

Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними из-за непогоды в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-16T16:45:00+03:00

2025-07-16T16:45:00+03:00

2025-07-17T17:06:00+03:00

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

непогода

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними из-за непогоды в среду. Ранее столичный главк МЧС России предупреждал о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в среду в Москве. "По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21.00 мск в столице местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза, град, в отдельных районах шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250716/moskva-2029496092.html

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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), непогода