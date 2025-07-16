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Власти Москвы призвали горожан не укрываться под деревьями из-за непогоды - РИА Новости, 17.07.2025
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16:45 16.07.2025 (обновлено: 17:06 17.07.2025)
https://ria.ru/20250716/nepogoda-2029741633.html
Власти Москвы призвали горожан не укрываться под деревьями из-за непогоды
Власти Москвы призвали горожан не укрываться под деревьями из-за непогоды - РИА Новости, 17.07.2025
Власти Москвы призвали горожан не укрываться под деревьями из-за непогоды
Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними из-за непогоды в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-16T16:45:00+03:00
2025-07-17T17:06:00+03:00
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
непогода
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними из-за непогоды в среду. Ранее столичный главк МЧС России предупреждал о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в среду в Москве. "По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21.00 мск в столице местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза, град, в отдельных районах шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), непогода
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), непогода, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Власти Москвы призвали горожан не укрываться под деревьями из-за непогоды

Власти Москвы призвали жителей не укрываться под деревьями из-за непогоды

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя
Прохожие во время дождя - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними из-за непогоды в среду.
Ранее столичный главк МЧС России предупреждал о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в среду в Москве.
"По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21.00 мск в столице местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза, град, в отдельных районах шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)непогода
 
 
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