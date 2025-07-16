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Сирия закрыла небо над югом страны - РИА Новости, 16.07.2025
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17:18 16.07.2025 (обновлено: 17:25 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/nebo-2029527106.html
Сирия закрыла небо над югом страны
Сирия закрыла небо над югом страны - РИА Новости, 16.07.2025
Сирия закрыла небо над югом страны
Небо над югом Сирии, включая столицу страны Дамаск, временно закрыто на фоне израильских авиаударов, заявило сирийское управление гражданской авиации. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:18:00+03:00
2025-07-16T17:25:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
израиль
исраэль кац
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Небо над югом Сирии, включая столицу страны Дамаск, временно закрыто на фоне израильских авиаударов, заявило сирийское управление гражданской авиации.В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. Ранее сирийский телеканал Syria TV сообщил, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава Сирии, в результате авиаударов Израиля по Дамаску один мирный житель погиб, 18 ранены."Южный воздушный коридор (Босра-Дамаск) в пространстве Сирии временно закрыт в целях безопасности полетов", - говорится в заявлении управления.Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства.В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Кроме того, созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом.Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
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дамаск (город)
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2025-07-16T17:18
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в мире, сирия, дамаск (город), израиль, исраэль кац
В мире, Сирия, Дамаск (город), Израиль, Исраэль Кац
Сирия закрыла небо над югом страны

Сирия закрыла небо над югом страны, в том числе над Дамаском

© AP Photo / SANAИзраильский авиаудар по Дамаску
Израильский авиаудар по Дамаску - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / SANA
Израильский авиаудар по Дамаску
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Небо над югом Сирии, включая столицу страны Дамаск, временно закрыто на фоне израильских авиаударов, заявило сирийское управление гражданской авиации.
В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. Ранее сирийский телеканал Syria TV сообщил, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава Сирии, в результате авиаударов Израиля по Дамаску один мирный житель погиб, 18 ранены.
"Южный воздушный коридор (Босра-Дамаск) в пространстве Сирии временно закрыт в целях безопасности полетов", - говорится в заявлении управления.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Кроме того, созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом.
Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.
Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
Израильский авиаудар по Дамаску - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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В миреСирияДамаск (город)ИзраильИсраэль Кац
 
 
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