https://ria.ru/20250716/nebenzya-2029574820.html
Небензя осудил удары Израиля по Сирии
Небензя осудил удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 16.07.2025
Небензя осудил удары Израиля по Сирии
Россия считает "недопустимыми" удары Израиля по территории Сирии, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:20:00+03:00
2025-07-16T22:20:00+03:00
2025-07-16T22:20:00+03:00
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Россия считает "недопустимыми" удары Израиля по территории Сирии, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Недопустимо", – сказал российский дипломат журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Ранее сирийский телеканал Syria TV сообщал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34.
https://ria.ru/20250716/medvedev-2029574671.html
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В мире, Израиль, Сирия, Россия, Василий Небензя, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Небензя осудил удары Израиля по Сирии
Небензя назвал удары Израиля по территории Сирии недопустимыми