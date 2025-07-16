https://ria.ru/20250716/nebenzya-2029574820.html

Небензя осудил удары Израиля по Сирии

Небензя осудил удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 16.07.2025

Небензя осудил удары Израиля по Сирии

Россия считает "недопустимыми" удары Израиля по территории Сирии, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:20:00+03:00

2025-07-16T22:20:00+03:00

2025-07-16T22:20:00+03:00

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ООН, 16 июл – РИА Новости. Россия считает "недопустимыми" удары Израиля по территории Сирии, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Недопустимо", – сказал российский дипломат журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Ранее сирийский телеканал Syria TV сообщал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34.

https://ria.ru/20250716/medvedev-2029574671.html

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в мире, израиль, сирия, россия, василий небензя, оон, армия обороны израиля (цахал)