https://ria.ru/20250716/narkotiki-2029457849.html

ФТС сообщила о задержании в России крупнейшей в этом году партии наркотиков

ФТС сообщила о задержании в России крупнейшей в этом году партии наркотиков - РИА Новости, 16.07.2025

ФТС сообщила о задержании в России крупнейшей в этом году партии наркотиков

Задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков — 820 килограммов кокаина стоимостью на черном рынке более 12 миллиардов рублей в России,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:46:00+03:00

2025-07-16T13:46:00+03:00

2025-07-16T14:40:00+03:00

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

латинская америка

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков — 820 килограммов кокаина стоимостью на черном рынке более 12 миллиардов рублей в России, сообщила пресс-служба ФТС России."Сотрудниками Федеральной таможенной службы во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации при попытке ввоза в Россию задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков. Из незаконного оборота изъято 820 килограммов кокаина, стоимость которого на российском черном рынке составляет более 12 миллиардов рублей", — отметили в ведомстве.Операцию провели после того, как спецслужбы получили информацию о планах южноамериканской преступной группировки организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию."С целью проверки полученной информации был организован постоянный мониторинг внешнеторговых грузов, прибывающих из государств Латинской Америки", — добавили в ФТС.Благодаря принятым ФТС мерам таможенного контроля и сработавшей системе управления рисками, информация зарубежных коллег нашла свое подтверждение и позволила установить поставку наркотиков с сокрытием в легальной партии эквадорских бананов, находившихся в морских рефрижераторах."Проведенными проверочными мероприятиями с использованием инспекционно-досмотрового комплекса и служебных собак под полом одного из контейнеров с бананами в кустарно изготовленной скрытой полости было выявлено наличие посторонних вложений", — подчеркнули в ведомстве.Обнаружено и изъято 820 брикетов с веществом белого цвета. По результатам экспертизы установили, что это кокаин общей массой более 820 килограммов. Возбуждено уголовное дело по пункту б части 4 статьи 229.1 УК. Фигурантам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982613758.html

https://ria.ru/20240913/narkotiki-1972613568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, латинская америка