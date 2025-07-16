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ФТС сообщила о задержании в России крупнейшей в этом году партии наркотиков - РИА Новости, 16.07.2025
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13:46 16.07.2025 (обновлено: 14:40 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/narkotiki-2029457849.html
ФТС сообщила о задержании в России крупнейшей в этом году партии наркотиков
ФТС сообщила о задержании в России крупнейшей в этом году партии наркотиков - РИА Новости, 16.07.2025
ФТС сообщила о задержании в России крупнейшей в этом году партии наркотиков
Задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков — 820 килограммов кокаина стоимостью на черном рынке более 12 миллиардов рублей в России,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:46:00+03:00
2025-07-16T14:40:00+03:00
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
латинская америка
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков — 820 килограммов кокаина стоимостью на черном рынке более 12 миллиардов рублей в России, сообщила пресс-служба ФТС России.&quot;Сотрудниками Федеральной таможенной службы во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации при попытке ввоза в Россию задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков. Из незаконного оборота изъято 820 килограммов кокаина, стоимость которого на российском черном рынке составляет более 12 миллиардов рублей&quot;, — отметили в ведомстве.Операцию провели после того, как спецслужбы получили информацию о планах южноамериканской преступной группировки организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию."С целью проверки полученной информации был организован постоянный мониторинг внешнеторговых грузов, прибывающих из государств Латинской Америки", — добавили в ФТС.Благодаря принятым ФТС мерам таможенного контроля и сработавшей системе управления рисками, информация зарубежных коллег нашла свое подтверждение и позволила установить поставку наркотиков с сокрытием в легальной партии эквадорских бананов, находившихся в морских рефрижераторах.&quot;Проведенными проверочными мероприятиями с использованием инспекционно-досмотрового комплекса и служебных собак под полом одного из контейнеров с бананами в кустарно изготовленной скрытой полости было выявлено наличие посторонних вложений&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Обнаружено и изъято 820 брикетов с веществом белого цвета. По результатам экспертизы установили, что это кокаин общей массой более 820 килограммов. Возбуждено уголовное дело по пункту б части 4 статьи 229.1 УК. Фигурантам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982613758.html
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, латинская америка
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия, Латинская Америка
ФТС сообщила о задержании в России крупнейшей в этом году партии наркотиков

ФТС: в России задержали 820 кг кокаина стоимостью 12 млрд руб на черном рынке

© Фото : ФТС РоссииТаможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами при ввозе в Россию
Таможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами при ввозе в Россию - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : ФТС России
Таможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами при ввозе в Россию
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков — 820 килограммов кокаина стоимостью на черном рынке более 12 миллиардов рублей в России, сообщила пресс-служба ФТС России.
«

"Сотрудниками Федеральной таможенной службы во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации при попытке ввоза в Россию задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков. Из незаконного оборота изъято 820 килограммов кокаина, стоимость которого на российском черном рынке составляет более 12 миллиардов рублей", — отметили в ведомстве.

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Операцию провели после того, как спецслужбы получили информацию о планах южноамериканской преступной группировки организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию.
"С целью проверки полученной информации был организован постоянный мониторинг внешнеторговых грузов, прибывающих из государств Латинской Америки", — добавили в ФТС.
Благодаря принятым ФТС мерам таможенного контроля и сработавшей системе управления рисками, информация зарубежных коллег нашла свое подтверждение и позволила установить поставку наркотиков с сокрытием в легальной партии эквадорских бананов, находившихся в морских рефрижераторах.
«

"Проведенными проверочными мероприятиями с использованием инспекционно-досмотрового комплекса и служебных собак под полом одного из контейнеров с бананами в кустарно изготовленной скрытой полости было выявлено наличие посторонних вложений", — подчеркнули в ведомстве.

Обнаружено и изъято 820 брикетов с веществом белого цвета. По результатам экспертизы установили, что это кокаин общей массой более 820 килограммов. Возбуждено уголовное дело по пункту б части 4 статьи 229.1 УК. Фигурантам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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РоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)ПроисшествияЛатинская Америка
 
 
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