ФТС сообщила о задержании в России крупнейшей в этом году партии наркотиков
ФТС: в России задержали 820 кг кокаина стоимостью 12 млрд руб на черном рынке
© Фото : ФТС РоссииТаможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами при ввозе в Россию
Таможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами при ввозе в Россию
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков — 820 килограммов кокаина стоимостью на черном рынке более 12 миллиардов рублей в России, сообщила пресс-служба ФТС России.
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"Сотрудниками Федеральной таможенной службы во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации при попытке ввоза в Россию задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков. Из незаконного оборота изъято 820 килограммов кокаина, стоимость которого на российском черном рынке составляет более 12 миллиардов рублей", — отметили в ведомстве.
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Операцию провели после того, как спецслужбы получили информацию о планах южноамериканской преступной группировки организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию.
"С целью проверки полученной информации был организован постоянный мониторинг внешнеторговых грузов, прибывающих из государств Латинской Америки", — добавили в ФТС.
Благодаря принятым ФТС мерам таможенного контроля и сработавшей системе управления рисками, информация зарубежных коллег нашла свое подтверждение и позволила установить поставку наркотиков с сокрытием в легальной партии эквадорских бананов, находившихся в морских рефрижераторах.
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"Проведенными проверочными мероприятиями с использованием инспекционно-досмотрового комплекса и служебных собак под полом одного из контейнеров с бананами в кустарно изготовленной скрытой полости было выявлено наличие посторонних вложений", — подчеркнули в ведомстве.
Обнаружено и изъято 820 брикетов с веществом белого цвета. По результатам экспертизы установили, что это кокаин общей массой более 820 килограммов. Возбуждено уголовное дело по пункту б части 4 статьи 229.1 УК. Фигурантам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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