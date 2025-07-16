https://ria.ru/20250716/nakazanie-2029444216.html

В ГД одобрили поправки о наказании за передачу абонентских номеров

В ГД одобрили поправки о наказании за передачу абонентских номеров - РИА Новости, 16.07.2025

В ГД одобрили поправки о наказании за передачу абонентских номеров

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки, согласно которым организация деятельности по передаче абонентских номеров в целях совершения преступления... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:56:00+03:00

2025-07-16T12:56:00+03:00

2025-07-16T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки, согласно которым организация деятельности по передаче абонентских номеров в целях совершения преступления может грозить наказанием на срок до трех лет лишения свободы, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию."Организация деятельности по передаче абонентских номеров, выделенных лицам на основании договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи или предоставленных в пользование в рамках указанных договоров, иным лицам в нарушение требований законодательства Российской Федерации, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления, - наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок", - сказано в тексте поправок.

https://ria.ru/20250605/mvd-2021079430.html

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