https://ria.ru/20250716/naemniki-2029356912.html

Бывшая жена убитого под Артемовском наемника пытается вернуть его собаку

Бывшая жена убитого под Артемовском наемника пытается вернуть его собаку - РИА Новости, 16.07.2025

Бывшая жена убитого под Артемовском наемника пытается вернуть его собаку

Бывшая жена испанского наемника Мигеля Кармоны, уничтоженного в июне под Артемовском в ДНР, безуспешно пытается получить обратно хотя бы его собаку и вещи,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T03:05:00+03:00

2025-07-16T03:05:00+03:00

2025-07-16T03:05:00+03:00

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МАДРИД, 16 июл - РИА Новости. Бывшая жена испанского наемника Мигеля Кармоны, уничтоженного в июне под Артемовском в ДНР, безуспешно пытается получить обратно хотя бы его собаку и вещи, однако украинские власти бездействуют, а на связь выходят какие-то подозрительный личности, следует из текста ее петиции, с которой ознакомилось РИА Новости. "Если сейчас действительно невозможно вернуть тело (Кармона - ред.), то хотя бы возвращение собаки Джоси сделало бы нашего сына счастливее", - написала в петиции Эва Альварес Родеро. Она добавила, что испанский консул пообещал запросить возвращение собаки, но до сих пор не сообщил о результатах. Предположительно, собака находится с сослуживцами Кармоны, в частности с неким Оскаром, но женщина не знает, существует ли он вообще, так как этот мужчина никогда не связывался с ней. По словам Альварес, с ней вышла на связь женщина по имени Лесли, представившаяся гуманитарной работницей. Она утверждала, что у нее есть вещи погибшего и его зарплатная карта. "Но потом она перестала выходить на связь. Эта женщина отказалась помочь мне вернуть Джоси - бельгийскую овчарку годовалого возраста, собаку Мигеля и нашего сына, именно он дал ему имя. Она солгала, утверждая, что собака передана в кинологическое подразделение украинской армии... которого на самом деле не существует", - говорится в петиции. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250610/kolumbiya-2021926563.html

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010835688.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, афганистан, мария захарова, сергей лавров