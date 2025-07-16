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Главу Мценска в Орловской области лишили полномочий - РИА Новости, 16.07.2025
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23:31 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/mtsensk-2029582088.html
Главу Мценска в Орловской области лишили полномочий
Главу Мценска в Орловской области лишили полномочий - РИА Новости, 16.07.2025
Главу Мценска в Орловской области лишили полномочий
Главу города Мценска в Орловской области Николая Кочетаева лишили полномочий в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба прокуратуры. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:31:00+03:00
2025-07-16T23:31:00+03:00
мценск
орловская область
политика
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ТУЛА, 16 июл – РИА Новости. Главу города Мценска в Орловской области Николая Кочетаева лишили полномочий в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба прокуратуры. По данным пресс-службы ведомства, в пользовании Кочетаева находится автомобиль Genesis GV80, который был приобретен по договору лизинга ООО "Стандарт". Руководителем компании является жена Кочетаева, соответственно, лизинговые платежи за автомобиль осуществляет указанное юридическое лицо. В мае 2024 года машину передали главе Мценска в безвозмездное пользование по договору, заключенному между супругами. Помимо этого, компания "Стандарт" управляет многоквартирными домами, в которых есть муниципальные квартиры, собственником которых является ЖКХ Мценска. "Несмотря на поступающие от граждан жалобы на ненадлежащее содержание многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО "Стандарт", Управлением ЖКХ администрации города Мценск мероприятия муниципального жилищного контроля в отношении указанной управляющей компании не осуществлялись. При этом ответы на 4 обращения граждан разъяснительного характера подписаны главой города Мценск", - говорится в сообщении. Как уточняет надзорное ведомство, глава не уведомил комиссию по урегулированию конфликта интересов о данных фактах. Это противоречит требованиям антикоррупционного законодательства. Прокуратура потребовала от Мценского городского совета народных депутатов устранить нарушение. В свою очередь депутаты отклонили его. "Прокуратура не согласилась с такой позицией и направила в суд исковое заявление об обжаловании решения…, признании незаконным бездействия главы города Мценск по непринятию мер к урегулированию и предотвращению конфликта интересов, установлении факта наличия конфликта интересов между главой города Мценск и директором ООО "Стандарт", досрочном прекращении полномочий главы города Мценск в связи с утратой доверия. Мценский районный суд требования прокуратуры удовлетворил", - говорится в сообщении.
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мценск, орловская область, политика
Мценск, Орловская область, Политика
Главу Мценска в Орловской области лишили полномочий

Главу Мценска Кочетаева лишили полномочий из-за утраты доверия

© Фото : Telegram-канал Николая КочетаеваНиколай Кочетаев
Николай Кочетаев - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Telegram-канал Николая Кочетаева
Николай Кочетаев. Архивное фото
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ТУЛА, 16 июл – РИА Новости. Главу города Мценска в Орловской области Николая Кочетаева лишили полномочий в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба прокуратуры.
По данным пресс-службы ведомства, в пользовании Кочетаева находится автомобиль Genesis GV80, который был приобретен по договору лизинга ООО "Стандарт". Руководителем компании является жена Кочетаева, соответственно, лизинговые платежи за автомобиль осуществляет указанное юридическое лицо. В мае 2024 года машину передали главе Мценска в безвозмездное пользование по договору, заключенному между супругами.
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Помимо этого, компания "Стандарт" управляет многоквартирными домами, в которых есть муниципальные квартиры, собственником которых является ЖКХ Мценска.
"Несмотря на поступающие от граждан жалобы на ненадлежащее содержание многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО "Стандарт", Управлением ЖКХ администрации города Мценск мероприятия муниципального жилищного контроля в отношении указанной управляющей компании не осуществлялись. При этом ответы на 4 обращения граждан разъяснительного характера подписаны главой города Мценск", - говорится в сообщении.
Как уточняет надзорное ведомство, глава не уведомил комиссию по урегулированию конфликта интересов о данных фактах. Это противоречит требованиям антикоррупционного законодательства.
Прокуратура потребовала от Мценского городского совета народных депутатов устранить нарушение. В свою очередь депутаты отклонили его.
"Прокуратура не согласилась с такой позицией и направила в суд исковое заявление об обжаловании решения…, признании незаконным бездействия главы города Мценск по непринятию мер к урегулированию и предотвращению конфликта интересов, установлении факта наличия конфликта интересов между главой города Мценск и директором ООО "Стандарт", досрочном прекращении полномочий главы города Мценск в связи с утратой доверия. Мценский районный суд требования прокуратуры удовлетворил", - говорится в сообщении.
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