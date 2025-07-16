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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 16.07.2025
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07:25 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/moskvichi-2029372805.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 16.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
Дожди ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 25 градусов, а температура воды в водоемах Подмосковья, как в Евпатории - около плюс 23 градусов,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:25:00+03:00
2025-07-16T07:25:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евпатория
евгений тишковец
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дожди ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 25 градусов, а температура воды в водоемах Подмосковья, как в Евпатории - около плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится областью пониженного атмосферного давления. В Москве и области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, грозовое положение. Максимальная температура днем составит плюс 22 - плюс 25 градусов, что точь-в-точь соответствует климатической норме. Температура воды на реках и озерах Подмосковья, как в Евпатории - около плюс 23 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
евпатория
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общество, москва, московская область (подмосковье), евпатория, евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евпатория, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидаются дожди и до 25 градусов тепла

© Depositphotos.com / SV_ProductionВид из окна в дождливую погоду
Вид из окна в дождливую погоду - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Depositphotos.com / SV_Production
Вид из окна в дождливую погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дожди ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 25 градусов, а температура воды в водоемах Подмосковья, как в Евпатории - около плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится областью пониженного атмосферного давления. В Москве и области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, грозовое положение. Максимальная температура днем составит плюс 22 - плюс 25 градусов, что точь-в-точь соответствует климатической норме. Температура воды на реках и озерах Подмосковья, как в Евпатории - около плюс 23 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ЕвпаторияЕвгений Тишковец
 
 
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