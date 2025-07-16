https://ria.ru/20250716/moskvichi-2029372805.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 16.07.2025

Москвичам рассказали о погоде в среду

Дожди ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 25 градусов, а температура воды в водоемах Подмосковья, как в Евпатории - около плюс 23 градусов,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T07:25:00+03:00

2025-07-16T07:25:00+03:00

2025-07-16T07:25:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

евпатория

евгений тишковец

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дожди ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 25 градусов, а температура воды в водоемах Подмосковья, как в Евпатории - около плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится областью пониженного атмосферного давления. В Москве и области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, грозовое положение. Максимальная температура днем составит плюс 22 - плюс 25 градусов, что точь-в-точь соответствует климатической норме. Температура воды на реках и озерах Подмосковья, как в Евпатории - около плюс 23 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250715/livni-2029227259.html

москва

московская область (подмосковье)

евпатория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), евпатория, евгений тишковец