https://ria.ru/20250716/moskva-2029749514.html

В Москве отремонтируют более 1,1 тысячи домов по индивидуальным проектам

В Москве отремонтируют более 1,1 тысячи домов по индивидуальным проектам - РИА Новости, 17.07.2025

В Москве отремонтируют более 1,1 тысячи домов по индивидуальным проектам

Более 1,1 тысячи домов, построенных по индивидуальным проектам, капитально отремонтируют в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-16T08:01:00+03:00

2025-07-16T08:01:00+03:00

2025-07-17T17:22:00+03:00

москва

капремонт в москве

архитектура

москва сегодня: мегаполис для жизни

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963372826_0:336:3041:2047_1920x0_80_0_0_1af9676ba2d0856c2a5389872c208c6d.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи домов, построенных по индивидуальным проектам, капитально отремонтируют в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Жилая застройка Москвы, особенно с учетом архитектурного разнообразия центральных районов, условно делится на два вида: типовые здания и дома, возведенные по индивидуальным проектам. При этом уникальные архитектурные решения - это не только дореволюционный модерн или советский неоклассицизм. Более поздние и современные жилые дома также часто возводили по индивидуальным проектам. В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтируют более 1,1 тысячи таких домов", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты приведут в порядок фасады зданий, заменят инженерные коммуникации и обновят места общего пользования.

https://realty.ria.ru/20250711/moskva-2028525898.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, капремонт в москве, архитектура