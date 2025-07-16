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В Москве отремонтируют более 1,1 тысячи домов по индивидуальным проектам - РИА Новости, 17.07.2025
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08:01 16.07.2025 (обновлено: 17:22 17.07.2025)
https://ria.ru/20250716/moskva-2029749514.html
В Москве отремонтируют более 1,1 тысячи домов по индивидуальным проектам
В Москве отремонтируют более 1,1 тысячи домов по индивидуальным проектам - РИА Новости, 17.07.2025
В Москве отремонтируют более 1,1 тысячи домов по индивидуальным проектам
Более 1,1 тысячи домов, построенных по индивидуальным проектам, капитально отремонтируют в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-16T08:01:00+03:00
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капремонт в москве
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи домов, построенных по индивидуальным проектам, капитально отремонтируют в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Жилая застройка Москвы, особенно с учетом архитектурного разнообразия центральных районов, условно делится на два вида: типовые здания и дома, возведенные по индивидуальным проектам. При этом уникальные архитектурные решения - это не только дореволюционный модерн или советский неоклассицизм. Более поздние и современные жилые дома также часто возводили по индивидуальным проектам. В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтируют более 1,1 тысячи таких домов", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты приведут в порядок фасады зданий, заменят инженерные коммуникации и обновят места общего пользования.
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москва, капремонт в москве, архитектура
Москва, Капремонт в Москве, Архитектура, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве отремонтируют более 1,1 тысячи домов по индивидуальным проектам

Более 1,1 тысячи домов по индивидуальным проектам отремонтируют в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРеставрационные работы в многоквартирном жилом доме
Реставрационные работы в многоквартирном жилом доме - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Реставрационные работы в многоквартирном жилом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи домов, построенных по индивидуальным проектам, капитально отремонтируют в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Жилая застройка Москвы, особенно с учетом архитектурного разнообразия центральных районов, условно делится на два вида: типовые здания и дома, возведенные по индивидуальным проектам. При этом уникальные архитектурные решения - это не только дореволюционный модерн или советский неоклассицизм. Более поздние и современные жилые дома также часто возводили по индивидуальным проектам. В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтируют более 1,1 тысячи таких домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты приведут в порядок фасады зданий, заменят инженерные коммуникации и обновят места общего пользования.
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