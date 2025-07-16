https://ria.ru/20250716/moskva-2029742749.html

В Москве в среду может выпасть треть месячной нормы осадков

В Москве в среду может выпасть треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 17.07.2025

В Москве в среду может выпасть треть месячной нормы осадков

Около трети от месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах Москвы в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-16T10:40:00+03:00

2025-07-16T10:40:00+03:00

2025-07-17T17:06:00+03:00

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мосводосток

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около трети от месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах Москвы в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По уточненному прогнозу синоптиков, сегодня (в среду - ред.) в некоторых районах города может выпасть до трети месячной нормы осадков", - говорится в сообщении. Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Сегодня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250716/nepogoda-2029741633.html

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москва, мосводосток, осадки