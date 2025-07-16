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В Москве в среду может выпасть треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 17.07.2025
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10:40 16.07.2025 (обновлено: 17:06 17.07.2025)
https://ria.ru/20250716/moskva-2029742749.html
В Москве в среду может выпасть треть месячной нормы осадков
В Москве в среду может выпасть треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 17.07.2025
В Москве в среду может выпасть треть месячной нормы осадков
Около трети от месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах Москвы в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-16T10:40:00+03:00
2025-07-17T17:06:00+03:00
москва
мосводосток
осадки
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около трети от месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах Москвы в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По уточненному прогнозу синоптиков, сегодня (в среду - ред.) в некоторых районах города может выпасть до трети месячной нормы осадков", - говорится в сообщении. Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Сегодня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - уточняется в сообщении.
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москва, мосводосток, осадки
Москва, Мосводосток, осадки, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве в среду может выпасть треть месячной нормы осадков

Около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в среду

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГорожане во время дождя в Москве
Горожане во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Горожане во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около трети от месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах Москвы в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По уточненному прогнозу синоптиков, сегодня (в среду - ред.) в некоторых районах города может выпасть до трети месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте".
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Сегодня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - уточняется в сообщении.
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