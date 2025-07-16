https://ria.ru/20250716/moskva-2029742131.html

Спасатели усилили патрулирование городских водоемов из-за жары

Спасатели усилили патрулирование городских водоемов из-за жары - РИА Новости, 17.07.2025

Спасатели усилили патрулирование городских водоемов из-за жары

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-16T14:15:00+03:00

2025-07-16T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в городе установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 25 - плюс 28 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды. Столичные спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, они расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах. "Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 80 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В жаркую погоду их число увеличивается до 100 человек", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Спасатели патрулируют береговую линию и пешком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых. "Просим горожан быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250714/vrach-2028925120.html

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