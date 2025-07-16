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МЧС предупредило о грозе в Москве
МЧС предупредило о грозе в Москве - РИА Новости, 16.07.2025
МЧС предупредило о грозе в Москве
Спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайшие часы в среду в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:36:00+03:00
2025-07-16T15:36:00+03:00
2025-07-16T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайшие часы в среду в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. "В ближайший час с сохранением до 21:00 16 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
МЧС предупредило о грозе в Москве
МЧС предупредило о ливне, грозе, граде и ветре в ближайшие часы в Москве