https://ria.ru/20250716/moskva-2029496092.html

МЧС предупредило о грозе в Москве

МЧС предупредило о грозе в Москве - РИА Новости, 16.07.2025

МЧС предупредило о грозе в Москве

Спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайшие часы в среду в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:36:00+03:00

2025-07-16T15:36:00+03:00

2025-07-16T15:36:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайшие часы в среду в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. "В ближайший час с сохранением до 21:00 16 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода