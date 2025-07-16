Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило о грозе в Москве - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/moskva-2029496092.html
МЧС предупредило о грозе в Москве
МЧС предупредило о грозе в Москве - РИА Новости, 16.07.2025
МЧС предупредило о грозе в Москве
Спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайшие часы в среду в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:36:00+03:00
2025-07-16T15:36:00+03:00
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028806032_0:148:3158:1924_1920x0_80_0_0_2b0f0189d84530b20a689039e02f3924.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайшие часы в среду в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. "В ближайший час с сохранением до 21:00 16 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
https://ria.ru/20250716/pogoda-2029432194.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028806032_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_e043638bd13ce1df827240751185aa3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
МЧС предупредило о грозе в Москве

МЧС предупредило о ливне, грозе, граде и ветре в ближайшие часы в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайшие часы в среду в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России.
"В ближайший час с сохранением до 21:00 16 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Вчера, 12:20
 
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала