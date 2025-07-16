https://ria.ru/20250716/moskva-2029479975.html

В Москве показали уникальный янтарь возрастом до 50 миллионов лет

В Москве показали уникальный янтарь возрастом до 50 миллионов лет - РИА Новости, 16.07.2025

В Москве показали уникальный янтарь возрастом до 50 миллионов лет

Редчайшие янтарные самородки "Битлз" весом 21,6 килограмма и "Сувенир Балтики" весом 2,1 килограмма, инклюзы с доисторическими тараканами и мошками, которые... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:44:00+03:00

2025-07-16T14:44:00+03:00

2025-07-16T15:10:00+03:00

наука

москва

калининградская область

калининградский янтарный комбинат

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Редчайшие янтарные самородки "Битлз" весом 21,6 килограмма и "Сувенир Балтики" весом 2,1 килограмма, инклюзы с доисторическими тараканами и мошками, которые будут представлены на единственном в мире аукционе янтаря в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum"25, были выставлены на предпоказе в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости. Аукцион, организованный Калининградским янтарным комбинатом, состоится 2 августа. Традиционно форум проводился в Калининградской области, где сосредоточено 90% мировых разведанных запасов балтийского янтаря. Однако растущий интерес к AmberForum со стороны зарубежных партнёров и туристов стал основанием для расширения географии форума и переноса его в столицу. VIII Международный янтарный форум AmberForum 2025 состоится в Москве с 31 июля по 3 августа на ВДНХ. В этом году на аукцион выставляется 51 лот, добытый за последние 13 лет: самородки, инклюзы, янтарь в форме капли. Общая стартовая стоимость коллекции превышает 12 миллионов рублей. Среди лотов — крупнейший камень "Сувенир Балтики" весом 2,122 килограмма, уникальные инклюзы с насекомыми возрастом до 50 миллионов лет и редкая янтарная капля весом 51 грамм. Как сообщила журналистам геммолог, руководитель московского представительства Калининградского янтарного комбината Мария Журавель, стартовая цена самородка "Битлз" составляет сегодня сумму в 750 тысяч рублей. "Он однородный по цвету, поэтому стоит дороже. Самый большой весом в 2,1 килограмма "Сувенир Балтики" несмотря на вес стоит дешевле, потому у него есть наплывы и внешняя корочка. По возрасту они одинаковы – примерно 40-45 миллионов лет", - сказал Журавель. Заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова впервые продемонстрировала новую коллекцию женских украшений из янтаря, выполненную при помощи изумрудной обработки. "Это граненный янтарь, это действительно ноу-хау, производство, которое мы запустили не так давно. На форуме будут представлены уникальные технологии обработки янтаря с огранкой 49 граней", - сказала Скворцова. Как передает корреспондент РИА Новости, украшения из янтаря с изумрудной обработкой отличает особый блеск за счет обработки граней и более светлый цвет из-за повышенного температурного режима производства. Стоимость одного ансамбля, который будет представлен, в частности, на форуме в Москве составляет 250 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250626/ekonomist-2025568837.html

https://ria.ru/20250505/yantar-2014952590.html

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москва, калининградская область, калининградский янтарный комбинат