https://ria.ru/20250716/moskalkova-2029463772.html
Москалькова назвала переговоры России и Украины тяжелыми
Москалькова назвала переговоры России и Украины тяжелыми - РИА Новости, 16.07.2025
Москалькова назвала переговоры России и Украины тяжелыми
Переговоры делегаций России и Украины, возглавляемые помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, идут тяжело,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:09:00+03:00
2025-07-16T14:09:00+03:00
2025-07-16T14:09:00+03:00
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татьяна москалькова
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций России и Украины, возглавляемые помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, идут тяжело, однако этот разговор направлен на доброе дело, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Разговор тяжелый между миссией, возглавляемой Владимиром Мединским, и миссией, возглавляемой Умеровым Рустемом. Он заключается в том, чтобы договориться сделать доброе дело", - сказала Москалькова на пленарной дискуссии "Добро должно быть с кулаками? Роль России в сохранении добра в мире" в рамках смены "Добро" форума "Территория смыслов". Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, татьяна москалькова, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Татьяна Москалькова, Рустем Умеров
Москалькова назвала переговоры России и Украины тяжелыми
Москалькова: переговоры делегаций России и Украины идут тяжело