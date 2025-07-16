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Москалькова назвала переговоры России и Украины тяжелыми - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/moskalkova-2029463772.html
Москалькова назвала переговоры России и Украины тяжелыми
Москалькова назвала переговоры России и Украины тяжелыми - РИА Новости, 16.07.2025
Москалькова назвала переговоры России и Украины тяжелыми
Переговоры делегаций России и Украины, возглавляемые помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, идут тяжело,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:09:00+03:00
2025-07-16T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир мединский
татьяна москалькова
рустем умеров
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций России и Украины, возглавляемые помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, идут тяжело, однако этот разговор направлен на доброе дело, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Разговор тяжелый между миссией, возглавляемой Владимиром Мединским, и миссией, возглавляемой Умеровым Рустемом. Он заключается в том, чтобы договориться сделать доброе дело", - сказала Москалькова на пленарной дискуссии "Добро должно быть с кулаками? Роль России в сохранении добра в мире" в рамках смены "Добро" форума "Территория смыслов". Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029439113.html
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, татьяна москалькова, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Татьяна Москалькова, Рустем Умеров
Москалькова назвала переговоры России и Украины тяжелыми

Москалькова: переговоры делегаций России и Украины идут тяжело

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций России и Украины, возглавляемые помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, идут тяжело, однако этот разговор направлен на доброе дело, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Разговор тяжелый между миссией, возглавляемой Владимиром Мединским, и миссией, возглавляемой Умеровым Рустемом. Он заключается в том, чтобы договориться сделать доброе дело", - сказала Москалькова на пленарной дискуссии "Добро должно быть с кулаками? Роль России в сохранении добра в мире" в рамках смены "Добро" форума "Территория смыслов".
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
На Украине неожиданно высказались о переговорах с Россией после слов Трампа
Вчера, 12:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийТатьяна МоскальковаРустем Умеров
 
 
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