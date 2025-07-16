https://ria.ru/20250716/moskalkova-2029463772.html

Москалькова назвала переговоры России и Украины тяжелыми

Москалькова назвала переговоры России и Украины тяжелыми - РИА Новости, 16.07.2025

Москалькова назвала переговоры России и Украины тяжелыми

Переговоры делегаций России и Украины, возглавляемые помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, идут тяжело,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:09:00+03:00

2025-07-16T14:09:00+03:00

2025-07-16T14:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

стамбул

владимир мединский

татьяна москалькова

рустем умеров

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций России и Украины, возглавляемые помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, идут тяжело, однако этот разговор направлен на доброе дело, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Разговор тяжелый между миссией, возглавляемой Владимиром Мединским, и миссией, возглавляемой Умеровым Рустемом. Он заключается в том, чтобы договориться сделать доброе дело", - сказала Москалькова на пленарной дискуссии "Добро должно быть с кулаками? Роль России в сохранении добра в мире" в рамках смены "Добро" форума "Территория смыслов". Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029439113.html

россия

украина

стамбул

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россия, украина, стамбул, владимир мединский, татьяна москалькова, рустем умеров