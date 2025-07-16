https://ria.ru/20250716/moshenniki-2029376254.html

Эксперт рассказал, как россиянам защитить себя от мошенников

Эксперт рассказал, как россиянам защитить себя от мошенников - РИА Новости, 16.07.2025

Эксперт рассказал, как россиянам защитить себя от мошенников

Ежемесячно россияне получают сотни миллионов звонков от мошенников и спамеров - от таких нападений никто не застрахован; при столкновении с аферистами сначала... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:21:00+03:00

2025-07-16T08:21:00+03:00

2025-07-16T08:21:00+03:00

билайн

общество

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ежемесячно россияне получают сотни миллионов звонков от мошенников и спамеров - от таких нападений никто не застрахован; при столкновении с аферистами сначала нужно проверить доступ к своей учетной записи на "Госуслугах", рассказал РИА Новости директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов. По его словам, самая долгая атака, которую в 2024 году зафиксировала компания, длилась почти целый день, за это время мошенники пытались дозвониться до жертвы более 17 тысяч раз. Атаки могут быть очень интенсивными: во время одной из них в апреле 2025 года потенциальной жертве за три часа поступило около 8 тысяч звонков. "Каждый месяц россияне получают сотни миллионов звонков от мошенников и спамеров. От нападений по телефону и онлайн не застрахован никто, причем злоумышленники часто оказываются хорошо оснащены и очень упорны. Мошеннические атаки - это один из главных вызовов безопасности в современном мире. Мало кто сейчас не знает, что это такое, но даже подготовленного человека можно выбить из колеи, если действовать нагло и напористо", - сообщил Алферов. Так, при столкновении с мошенником, сначала нужно убедиться, что есть доступ к своей учетной записи на "Госуслугах". Далее стоит проверить доступы в интернет-банкинг и личный кабинет мобильного оператора. После этого - перезайти в профили в мессенджерах и соцсетях. "Просмотрите историю сообщений, чтобы удостовериться, что мошенники не отправляли рассылок по вашим контактам. В настройках мессенджеров зайдите в "Подключенные устройства" и прервите подозрительные сеансы", - добавил он. Также эксперт рекомендует везде установить новые надежные и разные пароли и включить двухфакторную проверку. Это затруднит злоумышленникам доступ в аккаунты и защитит данные на всех сайтах, на которые можно войти с их помощью. Если же появились проблемы с доступом к какой-либо учетной записи, стоит незамедлительно обратиться в поддержку соответствующего сервиса: портала "Госуслуги", банка или соцсети.

https://ria.ru/20250706/moshenniki--2027473224.html

https://ria.ru/20250715/ii-2029059218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, общество, единый государственный экзамен (егэ)