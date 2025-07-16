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Эксперт рассказал, как россиянам защитить себя от мошенников - РИА Новости, 16.07.2025
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08:21 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/moshenniki-2029376254.html
Эксперт рассказал, как россиянам защитить себя от мошенников
Эксперт рассказал, как россиянам защитить себя от мошенников - РИА Новости, 16.07.2025
Эксперт рассказал, как россиянам защитить себя от мошенников
Ежемесячно россияне получают сотни миллионов звонков от мошенников и спамеров - от таких нападений никто не застрахован; при столкновении с аферистами сначала... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:21:00+03:00
2025-07-16T08:21:00+03:00
билайн
общество
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ежемесячно россияне получают сотни миллионов звонков от мошенников и спамеров - от таких нападений никто не застрахован; при столкновении с аферистами сначала нужно проверить доступ к своей учетной записи на "Госуслугах", рассказал РИА Новости директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов. По его словам, самая долгая атака, которую в 2024 году зафиксировала компания, длилась почти целый день, за это время мошенники пытались дозвониться до жертвы более 17 тысяч раз. Атаки могут быть очень интенсивными: во время одной из них в апреле 2025 года потенциальной жертве за три часа поступило около 8 тысяч звонков. "Каждый месяц россияне получают сотни миллионов звонков от мошенников и спамеров. От нападений по телефону и онлайн не застрахован никто, причем злоумышленники часто оказываются хорошо оснащены и очень упорны. Мошеннические атаки - это один из главных вызовов безопасности в современном мире. Мало кто сейчас не знает, что это такое, но даже подготовленного человека можно выбить из колеи, если действовать нагло и напористо", - сообщил Алферов. Так, при столкновении с мошенником, сначала нужно убедиться, что есть доступ к своей учетной записи на "Госуслугах". Далее стоит проверить доступы в интернет-банкинг и личный кабинет мобильного оператора. После этого - перезайти в профили в мессенджерах и соцсетях. "Просмотрите историю сообщений, чтобы удостовериться, что мошенники не отправляли рассылок по вашим контактам. В настройках мессенджеров зайдите в "Подключенные устройства" и прервите подозрительные сеансы", - добавил он. Также эксперт рекомендует везде установить новые надежные и разные пароли и включить двухфакторную проверку. Это затруднит злоумышленникам доступ в аккаунты и защитит данные на всех сайтах, на которые можно войти с их помощью. Если же появились проблемы с доступом к какой-либо учетной записи, стоит незамедлительно обратиться в поддержку соответствующего сервиса: портала "Госуслуги", банка или соцсети.
https://ria.ru/20250706/moshenniki--2027473224.html
https://ria.ru/20250715/ii-2029059218.html
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билайн, общество, единый государственный экзамен (егэ)
Билайн, Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Эксперт рассказал, как россиянам защитить себя от мошенников

При столкновении с аферистами сначала нужно проверить доступ к "Госуслугам"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ежемесячно россияне получают сотни миллионов звонков от мошенников и спамеров - от таких нападений никто не застрахован; при столкновении с аферистами сначала нужно проверить доступ к своей учетной записи на "Госуслугах", рассказал РИА Новости директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов.
По его словам, самая долгая атака, которую в 2024 году зафиксировала компания, длилась почти целый день, за это время мошенники пытались дозвониться до жертвы более 17 тысяч раз. Атаки могут быть очень интенсивными: во время одной из них в апреле 2025 года потенциальной жертве за три часа поступило около 8 тысяч звонков.
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"Каждый месяц россияне получают сотни миллионов звонков от мошенников и спамеров. От нападений по телефону и онлайн не застрахован никто, причем злоумышленники часто оказываются хорошо оснащены и очень упорны. Мошеннические атаки - это один из главных вызовов безопасности в современном мире. Мало кто сейчас не знает, что это такое, но даже подготовленного человека можно выбить из колеи, если действовать нагло и напористо", - сообщил Алферов.
Так, при столкновении с мошенником, сначала нужно убедиться, что есть доступ к своей учетной записи на "Госуслугах". Далее стоит проверить доступы в интернет-банкинг и личный кабинет мобильного оператора. После этого - перезайти в профили в мессенджерах и соцсетях.
"Просмотрите историю сообщений, чтобы удостовериться, что мошенники не отправляли рассылок по вашим контактам. В настройках мессенджеров зайдите в "Подключенные устройства" и прервите подозрительные сеансы", - добавил он.
Также эксперт рекомендует везде установить новые надежные и разные пароли и включить двухфакторную проверку. Это затруднит злоумышленникам доступ в аккаунты и защитит данные на всех сайтах, на которые можно войти с их помощью.
Если же появились проблемы с доступом к какой-либо учетной записи, стоит незамедлительно обратиться в поддержку соответствующего сервиса: портала "Госуслуги", банка или соцсети.
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