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В подполье рассказали, чему учат украинских телефонных мошенников - РИА Новости, 16.07.2025
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04:48 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/moshenniki-2029363273.html
В подполье рассказали, чему учат украинских телефонных мошенников
В подполье рассказали, чему учат украинских телефонных мошенников - РИА Новости, 16.07.2025
В подполье рассказали, чему учат украинских телефонных мошенников
Украинских телефонных мошенников, которые обманывают россиян ради перевода им денег, учат налаживать доверительный контакт с собеседником и "вкладывать душу" в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:48:00+03:00
2025-07-16T04:48:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинских телефонных мошенников, которые обманывают россиян ради перевода им денег, учат налаживать доверительный контакт с собеседником и "вкладывать душу" в разговор с потенциальной жертвой, следует из инструкции, которую РИА Новости предоставили представители подполья. Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. "Очень важно, чтобы вы верили и вкладывали душу в то, что вы говорите. То, что вы выучили спич (речь - ред.), не гарантирует вам того, что люди будут вам класть деньги в карман", - говорится в примечании к основной инструкции для одесского колл-центра. Составители документа учат участников мошеннической схемы тому, что "каждого можно чем-то подцепить" и якобы в интересах самого человека предоставить ему информацию. "Если не хочет - значит, вы плохо объяснили, почему ему стоит это сделать", - утверждается в инструкции. По данным ФСБ РФ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть "доходов" идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016787170.html
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технологии, одесса, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, единый государственный экзамен (егэ), в мире
Технологии, Одесса, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), В мире
В подполье рассказали, чему учат украинских телефонных мошенников

Украинских телефонных мошенников учат вкладывать душу в разговор с жертвой

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинских телефонных мошенников, которые обманывают россиян ради перевода им денег, учат налаживать доверительный контакт с собеседником и "вкладывать душу" в разговор с потенциальной жертвой, следует из инструкции, которую РИА Новости предоставили представители подполья.
Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам.
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"Очень важно, чтобы вы верили и вкладывали душу в то, что вы говорите. То, что вы выучили спич (речь - ред.), не гарантирует вам того, что люди будут вам класть деньги в карман", - говорится в примечании к основной инструкции для одесского колл-центра.
Составители документа учат участников мошеннической схемы тому, что "каждого можно чем-то подцепить" и якобы в интересах самого человека предоставить ему информацию.
"Если не хочет - значит, вы плохо объяснили, почему ему стоит это сделать", - утверждается в инструкции.
По данным ФСБ РФ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть "доходов" идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
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ТехнологииОдессаРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)В мире
 
 
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