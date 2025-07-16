https://ria.ru/20250716/moshenniki-2029363273.html
В подполье рассказали, чему учат украинских телефонных мошенников
В подполье рассказали, чему учат украинских телефонных мошенников - РИА Новости, 16.07.2025
В подполье рассказали, чему учат украинских телефонных мошенников
Украинских телефонных мошенников, которые обманывают россиян ради перевода им денег, учат налаживать доверительный контакт с собеседником и "вкладывать душу" в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:48:00+03:00
2025-07-16T04:48:00+03:00
2025-07-16T04:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинских телефонных мошенников, которые обманывают россиян ради перевода им денег, учат налаживать доверительный контакт с собеседником и "вкладывать душу" в разговор с потенциальной жертвой, следует из инструкции, которую РИА Новости предоставили представители подполья. Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. "Очень важно, чтобы вы верили и вкладывали душу в то, что вы говорите. То, что вы выучили спич (речь - ред.), не гарантирует вам того, что люди будут вам класть деньги в карман", - говорится в примечании к основной инструкции для одесского колл-центра. Составители документа учат участников мошеннической схемы тому, что "каждого можно чем-то подцепить" и якобы в интересах самого человека предоставить ему информацию. "Если не хочет - значит, вы плохо объяснили, почему ему стоит это сделать", - утверждается в инструкции. По данным ФСБ РФ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть "доходов" идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016787170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В подполье рассказали, чему учат украинских телефонных мошенников
Украинских телефонных мошенников учат вкладывать душу в разговор с жертвой