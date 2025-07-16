Молдавская оппозиция назвала санкции против блока "Победа" незаконными
Лунгу счел санкции ЕС против блока "Победа" незаконными и политизированными
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПеред началом съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
Перед началом съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Санкции Евросоюза против молдавского оппозиционного блока "Победа" являются незаконным и политически мотивированным решением, заявил лидер входящей в блок партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале.
"Мы уверены: это решение ЕС — незаконное и политически мотивированное. Мы будем оспаривать его в суде и не позволим лишить нас права голоса… Настоящая причина в том, что мы представляем сильную, реальную оппозицию, которая не боится противостоять режиму. Санкции ЕС — это не защита демократии, а страх перед правдой. И совершенно не удивительно, что они появились как раз в период подготовки к парламентским выборам — как предупреждение всем критикам. Это угроза не только нам. Это чёткий сигнал для всей политической оппозиции Молдовы: началась масштабная зачистка", - написал Лунгу.
По его словам, молдавские власти не умеют играть честно и не выдерживают настоящей конкуренции. "Поэтому используют только грязные методы. Майя Санду (президент Молдавии – ред.) не просто боится проиграть. Она спит и видит, как уничтожить оппозицию. Каждый день она умоляет Брюссель: "Уберите тех, кто мешает мне сохранить власть". Санду стремится задушить любое политическое давление, исходящее от оппозиции, чтобы обезопасить свой курс на евроинтеграцию. В свою очередь Брюссель охотно отвечает — предлагает "дружественные меры", - пояснил он.
В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается его "связь с Иланом Шором".
Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.