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Молдавская оппозиция назвала санкции против блока "Победа" незаконными - РИА Новости, 16.07.2025
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16:33 16.07.2025 (обновлено: 16:35 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/moldaviya-2029508680.html
Молдавская оппозиция назвала санкции против блока "Победа" незаконными
Молдавская оппозиция назвала санкции против блока "Победа" незаконными - РИА Новости, 16.07.2025
Молдавская оппозиция назвала санкции против блока "Победа" незаконными
Санкции Евросоюза против молдавского оппозиционного блока "Победа" являются незаконным и политически мотивированным решением, заявил лидер входящей в блок... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:33:00+03:00
2025-07-16T16:35:00+03:00
в мире
молдавия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
блок "победа"
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КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Санкции Евросоюза против молдавского оппозиционного блока "Победа" являются незаконным и политически мотивированным решением, заявил лидер входящей в блок партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале. ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физических лиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. "Мы уверены: это решение ЕС — незаконное и политически мотивированное. Мы будем оспаривать его в суде и не позволим лишить нас права голоса… Настоящая причина в том, что мы представляем сильную, реальную оппозицию, которая не боится противостоять режиму. Санкции ЕС — это не защита демократии, а страх перед правдой. И совершенно не удивительно, что они появились как раз в период подготовки к парламентским выборам — как предупреждение всем критикам. Это угроза не только нам. Это чёткий сигнал для всей политической оппозиции Молдовы: началась масштабная зачистка", - написал Лунгу. По его словам, молдавские власти не умеют играть честно и не выдерживают настоящей конкуренции. "Поэтому используют только грязные методы. Майя Санду (президент Молдавии – ред.) не просто боится проиграть. Она спит и видит, как уничтожить оппозицию. Каждый день она умоляет Брюссель: "Уберите тех, кто мешает мне сохранить власть". Санду стремится задушить любое политическое давление, исходящее от оппозиции, чтобы обезопасить свой курс на евроинтеграцию. В свою очередь Брюссель охотно отвечает — предлагает "дружественные меры", - пояснил он. В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается его "связь с Иланом Шором". Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.
https://ria.ru/20250716/moldaviya-2029468942.html
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в мире, молдавия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, блок "победа"
В мире, Молдавия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Блок "Победа"
Молдавская оппозиция назвала санкции против блока "Победа" незаконными

Лунгу счел санкции ЕС против блока "Победа" незаконными и политизированными

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПеред началом съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
Перед началом съезда сторонников молдавского политического блока Победа в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Перед началом съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Санкции Евросоюза против молдавского оппозиционного блока "Победа" являются незаконным и политически мотивированным решением, заявил лидер входящей в блок партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале.
ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физических лиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
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"Мы уверены: это решение ЕС — незаконное и политически мотивированное. Мы будем оспаривать его в суде и не позволим лишить нас права голоса… Настоящая причина в том, что мы представляем сильную, реальную оппозицию, которая не боится противостоять режиму. Санкции ЕС — это не защита демократии, а страх перед правдой. И совершенно не удивительно, что они появились как раз в период подготовки к парламентским выборам — как предупреждение всем критикам. Это угроза не только нам. Это чёткий сигнал для всей политической оппозиции Молдовы: началась масштабная зачистка", - написал Лунгу.
По его словам, молдавские власти не умеют играть честно и не выдерживают настоящей конкуренции. "Поэтому используют только грязные методы. Майя Санду (президент Молдавии – ред.) не просто боится проиграть. Она спит и видит, как уничтожить оппозицию. Каждый день она умоляет Брюссель: "Уберите тех, кто мешает мне сохранить власть". Санду стремится задушить любое политическое давление, исходящее от оппозиции, чтобы обезопасить свой курс на евроинтеграцию. В свою очередь Брюссель охотно отвечает — предлагает "дружественные меры", - пояснил он.
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В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается его "связь с Иланом Шором".
Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.
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