https://ria.ru/20250716/moldaviya-2029474560.html

В Молдавии раскрыли, в каком случае легитимность выборов вызовет сомнения

В Молдавии раскрыли, в каком случае легитимность выборов вызовет сомнения - РИА Новости, 16.07.2025

В Молдавии раскрыли, в каком случае легитимность выборов вызовет сомнения

Легитимность парламентских выборов в Молдавии вызовет сомнения, если на них не допустят оппозиционный блок "Победа", заявил один из лидеров входящей в него... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:38:00+03:00

2025-07-16T14:38:00+03:00

2025-07-16T14:38:00+03:00

евгения гуцул

молдавия

россия

гагаузия

возрождение

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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Легитимность парламентских выборов в Молдавии вызовет сомнения, если на них не допустят оппозиционный блок "Победа", заявил один из лидеров входящей в него партии "Возрождение" Юрий Витнянский. Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября. В среду прошла конференция по запуску миссии Союза юристов Молдавии по наблюдению за выборами. В ней приняли участие представители различных политических партий и общественных организаций. Были приглашены и представители правящей партии "Действие и солидарность", однако они не пришли. "Очевидно, что выборы вызывают всё больше сомнений как у экспертов, так и у простых граждан. Центральная избирательная комиссия и власти, по сути, дискредитировали саму идею честного голосования. Без допуска блока "Победа" к выборам говорить о легитимности процесса невозможно. Это будет означать, что сотни тысяч людей лишаются права выбрать ту политическую силу, которую они поддерживают", - написал Витнянский в своем Telegram-канале по результату конференции. По его словам, за блоком стоит более полумиллиона граждан. "И игнорировать этот голос недопустимо… Беспокойство вызывает и ситуация с избирателями из России и Приднестровья - именно им власть традиционно ограничивает участие. Всё говорит о том, что и в этот раз сценарий повторится", - отметил он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250715/moldaviya-2029318138.html

https://ria.ru/20250706/sandu-2027493456.html

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евгения гуцул, молдавия, россия, гагаузия, возрождение, московский комсомолец, в мире