https://ria.ru/20250716/moldaviya-2029383778.html

Экс-генпрокурор обвинил власти Молдавии в захвате правовой системы

Экс-генпрокурор обвинил власти Молдавии в захвате правовой системы - РИА Новости, 16.07.2025

Экс-генпрокурор обвинил власти Молдавии в захвате правовой системы

Власти в Молдавии захватили в подчинение всю правовую систему страны, начав с прокуратуры и заканчивая адвокатурой, заявил бывший генеральный прокурор... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:26:00+03:00

2025-07-16T09:26:00+03:00

2025-07-16T09:27:00+03:00

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КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Власти в Молдавии захватили в подчинение всю правовую систему страны, начав с прокуратуры и заканчивая адвокатурой, заявил бывший генеральный прокурор республики, один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло. Союз адвокатов Молдавии 12 июля объявил о начале всеобщей забастовки со вторника в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. Законодательные инициативы угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в "политически подчиненную структуру", подчеркнуло объединение. Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов, - запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в эту комиссию, а также в лицензионную комиссию, что усиливает государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, а также отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. Поправки были приняты парламентским большинством партии "Действие и солидарность" (ПДС) на фоне завершения мандата действующего состава парламента. "Начали с прокуратуры. Заканчивают адвокатурой. Не реформировали ничего. Захватили всё… исподтишка, по накатанным схемам, с помощью тех же сетевых псевдореформаторов, в спешке, без консультаций. Именно так поступают не реформаторы, а приручители. Ни один ключевой институт не избежал длинной руки этой власти. Потому что им нужна не справедливость, а подчинение", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Экс-генпрокурор отметил, что разницу между нынешней властью и правовым государством определяет именно то, что они уничтожили: независимость тех, кто защищает права других. "Для этой власти сценарий всегда был один и тот же: сначала — прокуратура и высший совет прокуроров, затем — высший совет магистратуры, высшая судебная палата, а дальше — все ключевые институты государства. Один за другим их отключали от автономии и подключали к партийному интересу. За четыре года они методично прошлись по всему, что должно было оставаться независимым в этой стране. Адвокатура была последним рубежом. Теперь и его нет", - подчеркнул он. Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250715/moldaviya-2029271251.html

https://ria.ru/20250712/moldaviya-2028815325.html

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, александр стояногло, евгения гуцул