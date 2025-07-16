Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор экс-механику по ремонту БПЛА за продажу данных Украине - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 16.07.2025 (обновлено: 13:57 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/mekhanik-2029455080.html
Суд вынес приговор экс-механику по ремонту БПЛА за продажу данных Украине
Суд вынес приговор экс-механику по ремонту БПЛА за продажу данных Украине - РИА Новости, 16.07.2025
Суд вынес приговор экс-механику по ремонту БПЛА за продажу данных Украине
Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии бывшего механика российской армии по ремонту БПЛА Антона Хожаева по делу о продаже ВСУ... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:40:00+03:00
2025-07-16T13:57:00+03:00
происшествия
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии бывшего механика российской армии по ремонту БПЛА Антона Хожаева по делу о продаже ВСУ фотографий с военными объектами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Второй западный окружной военный суд приговорил Хожаева Антона Евгеньевича... по совокупности преступлений окончательно назначить наказание путем частичного сложения в виде 23 лет лишения свободы", - сказал председательствующий судья.Первые пять лет ему предстоит провести в тюрьме, остальные 18 - в колонии строгого режима. Также Хожаеву назначен штраф в 590 тысяч рублей.Суд постановил конфисковать денежную сумму, полученную в результате преступления (9,5 тысяч рублей), и взыскал в бюджет РФ 45 тысяч 102 рубля в счет оплаты адвоката по назначению. Представлявший Хожаева сегодня защитник сообщил, что обжалует приговор.Накануне в суде состоялись прения сторон, в ходе которых гособвинитель просил назначить Хожаеву 24 года лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа.Дело слушалось тройкой судей в закрытом режиме, так как имеет гриф секретно.Хожаев вину не признал, в последнем слове заявил, что преследовал мирные цели, просил оправдать и перестать называть его военнослужащим.Как было установлено в суде, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые фотографировал для ВСУ. Сам он был военнослужащим российской армии, работал механиком и занимался ремонтом беспилотных летательных аппаратов.Ему вменили попытку госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирство в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализацию средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытку вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмену в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).
https://ria.ru/20250714/agent-2029006186.html
https://ria.ru/20250711/agent-2028507326.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
Суд вынес приговор экс-механику по ремонту БПЛА за продажу данных Украине

Экс-механик по ремонту БПЛА Хожаев получил 23 года за продажу фото ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии бывшего механика российской армии по ремонту БПЛА Антона Хожаева по делу о продаже ВСУ фотографий с военными объектами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Второй западный окружной военный суд приговорил Хожаева Антона Евгеньевича... по совокупности преступлений окончательно назначить наказание путем частичного сложения в виде 23 лет лишения свободы", - сказал председательствующий судья.
Уничтожение украинского агента в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
ФСБ показала кадры уничтожения украинского агента в Тюменской области
14 июля, 13:30
Первые пять лет ему предстоит провести в тюрьме, остальные 18 - в колонии строгого режима. Также Хожаеву назначен штраф в 590 тысяч рублей.
Суд постановил конфисковать денежную сумму, полученную в результате преступления (9,5 тысяч рублей), и взыскал в бюджет РФ 45 тысяч 102 рубля в счет оплаты адвоката по назначению. Представлявший Хожаева сегодня защитник сообщил, что обжалует приговор.
Накануне в суде состоялись прения сторон, в ходе которых гособвинитель просил назначить Хожаеву 24 года лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа.
Дело слушалось тройкой судей в закрытом режиме, так как имеет гриф секретно.
Хожаев вину не признал, в последнем слове заявил, что преследовал мирные цели, просил оправдать и перестать называть его военнослужащим.
Как было установлено в суде, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые фотографировал для ВСУ. Сам он был военнослужащим российской армии, работал механиком и занимался ремонтом беспилотных летательных аппаратов.
Ему вменили попытку госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирство в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализацию средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытку вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмену в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).
Задержание агентов спецслужб Украины в Брянской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Украинский агент признался, что должен был спаять устройство для подрыва
11 июля, 10:34
 
ПроисшествияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала