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Суд вынес приговор экс-механику по ремонту БПЛА за продажу данных Украине

Суд вынес приговор экс-механику по ремонту БПЛА за продажу данных Украине - РИА Новости, 16.07.2025

Суд вынес приговор экс-механику по ремонту БПЛА за продажу данных Украине

Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии бывшего механика российской армии по ремонту БПЛА Антона Хожаева по делу о продаже ВСУ... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:40:00+03:00

2025-07-16T13:40:00+03:00

2025-07-16T13:57:00+03:00

происшествия

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии бывшего механика российской армии по ремонту БПЛА Антона Хожаева по делу о продаже ВСУ фотографий с военными объектами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Второй западный окружной военный суд приговорил Хожаева Антона Евгеньевича... по совокупности преступлений окончательно назначить наказание путем частичного сложения в виде 23 лет лишения свободы", - сказал председательствующий судья.Первые пять лет ему предстоит провести в тюрьме, остальные 18 - в колонии строгого режима. Также Хожаеву назначен штраф в 590 тысяч рублей.Суд постановил конфисковать денежную сумму, полученную в результате преступления (9,5 тысяч рублей), и взыскал в бюджет РФ 45 тысяч 102 рубля в счет оплаты адвоката по назначению. Представлявший Хожаева сегодня защитник сообщил, что обжалует приговор.Накануне в суде состоялись прения сторон, в ходе которых гособвинитель просил назначить Хожаеву 24 года лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа.Дело слушалось тройкой судей в закрытом режиме, так как имеет гриф секретно.Хожаев вину не признал, в последнем слове заявил, что преследовал мирные цели, просил оправдать и перестать называть его военнослужащим.Как было установлено в суде, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые фотографировал для ВСУ. Сам он был военнослужащим российской армии, работал механиком и занимался ремонтом беспилотных летательных аппаратов.Ему вменили попытку госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирство в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализацию средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытку вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмену в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).

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происшествия, россия, вооруженные силы украины