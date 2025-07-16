https://ria.ru/20250716/matushkin-2029514024.html

Матушкин: тамбовские депутаты одобрили изменения в закон о наградах

Матушкин: тамбовские депутаты одобрили изменения в закон о наградах - РИА Новости, 16.07.2025

Матушкин: тамбовские депутаты одобрили изменения в закон о наградах

На июньском заседании депутаты одобрили изменения в региональный закон "О наградах и премиях Тамбовской области", теперь звание "Почетный гражданин Тамбовской... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:47:00+03:00

2025-07-16T16:47:00+03:00

2025-07-16T16:47:00+03:00

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На июньском заседании депутаты одобрили изменения в региональный закон "О наградах и премиях Тамбовской области", теперь звание "Почетный гражданин Тамбовской области" может присваиваться неограниченному числу лиц, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законопроект был подготовлен по инициативе временно исполняющего обязанности главы Тамбовской области Евгения Первышова. Как отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, поощрять граждан, удостоенных звания Героя Российской Федерации за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, необычайно важно. “Новая редакция закона предусматривает, что звание "Почетный гражданин Тамбовской области" может присваиваться неограниченному числу лиц, удостоенных звания Героя Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, объявленной президентом Российской Федерации 24 февраля 2022 года, а также в ходе выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территории Российской Федерации, вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам специальной военной операции", - Матушкин, его слова привели в пресс-службе. По его словам, присвоение звания "Почетный гражданин Тамбовской области" является высшей степенью признания заслуг гражданина перед регионом его населением. Оно присваивается за особые заслуги в общественной и государственной деятельности, выдающийся вклад в социально-экономическое, культурное развитие Тамбовской области, высокие достижения в сфере науки, культуры, производства, иной деятельности, способствующей развитию Тамбовской области, росту благосостояния ее населения, повышению известности и авторитета Тамбовской области в РФ и за рубежом, а также за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного и гражданского долга. Как пояснил Матушкин, в предыдущей редакции закона звание "Почетный гражданин Тамбовской области" могло присваиваться ежегодно, но не более чем двум гражданам. В юбилейный год образования Тамбовской области (85 лет, 90 лет и далее каждые пять лет соответственно) звание "Почетный гражданин Тамбовской области" могло присваиваться не более чем пяти гражданам.

https://ria.ru/20250627/tambov-2025800222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума