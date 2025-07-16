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Марочко: ВС России прижимают боевиков ВСУ к реке Нитриус в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/marochko-2029374888.html
Марочко: ВС России прижимают боевиков ВСУ к реке Нитриус в ДНР
Марочко: ВС России прижимают боевиков ВСУ к реке Нитриус в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
Марочко: ВС России прижимают боевиков ВСУ к реке Нитриус в ДНР
Российские войска прижимают ВСУ к реке Нитриус между населенными пунктами Карповка и Среднее в ДНР, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:08:00+03:00
2025-07-16T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Российские войска прижимают ВСУ к реке Нитриус между населенными пунктами Карповка и Среднее в ДНР, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе рывка с направления населенного пункта Зеленая Долина по направлению реки Нитриус в ДНР нашим войскам удалось вклиниться на 1 километр в глубину обороны противника и занять украинские позиции в лесополосе. Таким образом, от юга Карповки и до северо-востока населенного пункта Среднее на ряде участков сокращенно межпозиционное пространство - наши войска начинают прижимать украинских боевиков к водной преграде", - заявил Марочко агентству. Эксперт пришел к выводу, что это значительно ухудшает оперативно-тактическую обстановку для ВСУ, поскольку их позиции в прибрежной зоне находятся в низине и хорошо простреливаются ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко: ВС России прижимают боевиков ВСУ к реке Нитриус в ДНР

ВС РФ прижимают боевиков к реке Нитриус между Карповкой и Средним в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Российские войска прижимают ВСУ к реке Нитриус между населенными пунктами Карповка и Среднее в ДНР, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе рывка с направления населенного пункта Зеленая Долина по направлению реки Нитриус в ДНР нашим войскам удалось вклиниться на 1 километр в глубину обороны противника и занять украинские позиции в лесополосе. Таким образом, от юга Карповки и до северо-востока населенного пункта Среднее на ряде участков сокращенно межпозиционное пространство - наши войска начинают прижимать украинских боевиков к водной преграде", - заявил Марочко агентству.
Эксперт пришел к выводу, что это значительно ухудшает оперативно-тактическую обстановку для ВСУ, поскольку их позиции в прибрежной зоне находятся в низине и хорошо простреливаются ВС РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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