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Марочко: ВС России прижимают боевиков ВСУ к реке Нитриус в ДНР
Марочко: ВС России прижимают боевиков ВСУ к реке Нитриус в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
Марочко: ВС России прижимают боевиков ВСУ к реке Нитриус в ДНР
Российские войска прижимают ВСУ к реке Нитриус между населенными пунктами Карповка и Среднее в ДНР, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:08:00+03:00
2025-07-16T08:08:00+03:00
2025-07-16T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Российские войска прижимают ВСУ к реке Нитриус между населенными пунктами Карповка и Среднее в ДНР, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе рывка с направления населенного пункта Зеленая Долина по направлению реки Нитриус в ДНР нашим войскам удалось вклиниться на 1 километр в глубину обороны противника и занять украинские позиции в лесополосе. Таким образом, от юга Карповки и до северо-востока населенного пункта Среднее на ряде участков сокращенно межпозиционное пространство - наши войска начинают прижимать украинских боевиков к водной преграде", - заявил Марочко агентству. Эксперт пришел к выводу, что это значительно ухудшает оперативно-тактическую обстановку для ВСУ, поскольку их позиции в прибрежной зоне находятся в низине и хорошо простреливаются ВС РФ.
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донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко: ВС России прижимают боевиков ВСУ к реке Нитриус в ДНР
ВС РФ прижимают боевиков к реке Нитриус между Карповкой и Средним в ДНР