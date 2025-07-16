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Опрос показал отношение россиян к запрету алкомаркетов в жилых домах - РИА Новости, 16.07.2025
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13:28 16.07.2025
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Опрос показал отношение россиян к запрету алкомаркетов в жилых домах
Опрос показал отношение россиян к запрету алкомаркетов в жилых домах - РИА Новости, 16.07.2025
Опрос показал отношение россиян к запрету алкомаркетов в жилых домах
Шесть из десяти (61%) граждан РФ считают, что нужно запретить алкомаркеты в жилых многоквартирных домах, следует из результатов опроса аналитического центра... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:28:00+03:00
2025-07-16T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шесть из десяти (61%) граждан РФ считают, что нужно запретить алкомаркеты в жилых многоквартирных домах, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Ранее межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие "алкомаркет", а также запретить размещать в РФ такие объекты на расстоянии ближе 100 метров от жилых домов, школ, спортивных объектов и медицинских учреждений, был внесен в Госдуму. Более половины (54%) опрошенных скорее отрицательно относятся к наличию алкомаркетов в жилых домах, при этом 61% опрошенных граждан поддерживает запрет на открытие таких магазинов в домах, свидетельствует результат опроса ВЦИОМ. По данным центра, граждане отмечают, что наличие алкомаркетов ведет к отрицательным последствиям, таким как высокий уровень шума (27%), снижение чувства безопасности (24%), грязь, мусор вблизи таких магазинов (21%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июля среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250709/shtrafy-2028065493.html
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общество, россия, вциом, госдума рф
Общество, Россия, ВЦИОМ, Госдума РФ
Опрос показал отношение россиян к запрету алкомаркетов в жилых домах

ВЦИОМ: 61% россиян выступают за запрет алкомаркетов в жилых домах

© Александр КряжевВитрина с алкогольной продукцией
Витрина с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Александр Кряжев
Витрина с алкогольной продукцией. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шесть из десяти (61%) граждан РФ считают, что нужно запретить алкомаркеты в жилых многоквартирных домах, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Ранее межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие "алкомаркет", а также запретить размещать в РФ такие объекты на расстоянии ближе 100 метров от жилых домов, школ, спортивных объектов и медицинских учреждений, был внесен в Госдуму.
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Более половины (54%) опрошенных скорее отрицательно относятся к наличию алкомаркетов в жилых домах, при этом 61% опрошенных граждан поддерживает запрет на открытие таких магазинов в домах, свидетельствует результат опроса ВЦИОМ.
По данным центра, граждане отмечают, что наличие алкомаркетов ведет к отрицательным последствиям, таким как высокий уровень шума (27%), снижение чувства безопасности (24%), грязь, мусор вблизи таких магазинов (21%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июля среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.
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