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Опрос показал отношение россиян к запрету алкомаркетов в жилых домах

Опрос показал отношение россиян к запрету алкомаркетов в жилых домах - РИА Новости, 16.07.2025

Опрос показал отношение россиян к запрету алкомаркетов в жилых домах

Шесть из десяти (61%) граждан РФ считают, что нужно запретить алкомаркеты в жилых многоквартирных домах, следует из результатов опроса аналитического центра... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:28:00+03:00

2025-07-16T13:28:00+03:00

2025-07-16T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шесть из десяти (61%) граждан РФ считают, что нужно запретить алкомаркеты в жилых многоквартирных домах, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Ранее межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие "алкомаркет", а также запретить размещать в РФ такие объекты на расстоянии ближе 100 метров от жилых домов, школ, спортивных объектов и медицинских учреждений, был внесен в Госдуму. Более половины (54%) опрошенных скорее отрицательно относятся к наличию алкомаркетов в жилых домах, при этом 61% опрошенных граждан поддерживает запрет на открытие таких магазинов в домах, свидетельствует результат опроса ВЦИОМ. По данным центра, граждане отмечают, что наличие алкомаркетов ведет к отрицательным последствиям, таким как высокий уровень шума (27%), снижение чувства безопасности (24%), грязь, мусор вблизи таких магазинов (21%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июля среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250709/shtrafy-2028065493.html

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общество, россия, вциом, госдума рф