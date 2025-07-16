https://ria.ru/20250716/lvov-2029578884.html

Мэр Львова предложил обменять останки советских военных на солдат ВСУ

Мэр Львова предложил обменять останки советских военных на солдат ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025

Мэр Львова предложил обменять останки советских военных на солдат ВСУ

Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:03:00+03:00

2025-07-16T23:03:00+03:00

2025-07-16T23:03:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных."Холм Славы советского оккупационного периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков. <…> Готовы обменять все эти останки на украинских защитников", — написал он в своем Telegram-канале.Демонтаж мемориального комплекса начался в апреле этого года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.В МИД России назвали демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове с последующей эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов актом глумления над предками.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Мемориал "Холм Славы" во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Николай Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на "Холме Славы".

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022278655.html

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