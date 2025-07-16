В Московском зоопарке родились козлята дагестанского тура
В Московском зоопарке родились 9 козлят дагестанского тура
© Московский зоопаркКозлята дагестанского тура в Московском зоопарке
© Московский зоопарк
Козлята дагестанского тура в Московском зоопарке
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Девять козлят дагестанского тура появились на свет в Московском зоопарке, это шесть самок и три самца, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"В Московском зоопарке родились девять детенышей дагестанского тура. Козлята отлично себя чувствуют – их вместе с родителями можно увидеть на экспозиции "Турья горка", там проживает группа из шести самок и одного альфа-самца, главы стада. В период с 8 по 26 мая потомство принесли все шесть самок, причем три из них родили двойню", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что дагестанские туры – довольно крупные животные, они имеют длину тела до 160 сантиметров, в высоту до 100 сантиметров и достигают веса 120-140 килограммов. Самцы значительно крупнее самок. Дагестанский тур встречается в восточной части Главного Кавказского хребта. В настоящее время в природе насчитывается около 10 тысяч туров. Большинство из них обитают либо на территории заповедников, либо в труднодоступных горных районах.
"Детеныши – шесть самок и три самца. Пока малыши питаются материнским молоком, они активно растут и уже постепенно осваивают нижние и средние ярусы горки. Козлята очень трогательны, они совсем не боятся посетителей: чуть окрепнув, подходят к самому ограждению. В Московском зоопарке в рацион взрослых особей дагестанских туров входит свежая трава, зеленые ветки ивы и специальный комбикорм", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.
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