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Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, заявил Путин
Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, заявил Путин - РИА Новости, 16.07.2025
Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, заявил Путин
Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:47:00+03:00
2025-07-16T18:47:00+03:00
2025-07-16T18:47:00+03:00
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общество
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе, отметил президент России Владимир Путин. "Предприятие у вас, с одной стороны, уже взрослое, 100 лет исполняется, но, с другой стороны, молодое. Молодеет постоянно, и это очень приятно", - сказал глава государства в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината. По словам Путина, важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе. Президент также поздравил российских металлургов с приближающимся профессиональным праздником.
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россия, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, общество
Россия, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат, Общество
Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, заявил Путин
Путин: люди должны чувствовать на себе обновление Магнитогорского комбината