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Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, заявил Путин - РИА Новости, 16.07.2025
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18:47 16.07.2025
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Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, заявил Путин
Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, заявил Путин - РИА Новости, 16.07.2025
Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, заявил Путин
Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:47:00+03:00
2025-07-16T18:47:00+03:00
россия
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
общество
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе, отметил президент России Владимир Путин. "Предприятие у вас, с одной стороны, уже взрослое, 100 лет исполняется, но, с другой стороны, молодое. Молодеет постоянно, и это очень приятно", - сказал глава государства в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината. По словам Путина, важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе. Президент также поздравил российских металлургов с приближающимся профессиональным праздником.
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россия, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, общество
Россия, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат, Общество
Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, заявил Путин

Путин: люди должны чувствовать на себе обновление Магнитогорского комбината

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСотрудник ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Сотрудник ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Сотрудник ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Архивное фото
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе, отметил президент России Владимир Путин.
"Предприятие у вас, с одной стороны, уже взрослое, 100 лет исполняется, но, с другой стороны, молодое. Молодеет постоянно, и это очень приятно", - сказал глава государства в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
По словам Путина, важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе.
Президент также поздравил российских металлургов с приближающимся профессиональным праздником.
Путин поздравил металлургов с их наступающим профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Путин поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником
Вчера, 18:30
 
РоссияВладимир ПутинМагнитогорский металлургический комбинатОбщество
 
 
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