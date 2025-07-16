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Иван Колесников: билеты на поезд на российский юг есть всегда

Иван Колесников: билеты на поезд на российский юг есть всегда - РИА Новости, 16.07.2025

Иван Колесников: билеты на поезд на российский юг есть всегда

РЖД ежедневно в круглосуточном режиме перевозят пассажиров в поездах по всей стране, пик перевозок приходится на сезон отпусков. Изменились ли предпочтения... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:00:00+03:00

2025-07-16T09:00:00+03:00

2025-07-16T09:16:00+03:00

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россия

ржд

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РЖД ежедневно в круглосуточном режиме перевозят пассажиров в поездах по всей стране, пик перевозок приходится на сезон отпусков. Изменились ли предпочтения путешественников этим летом, про "Сапсаны" и "Стрижи", как РЖД охлаждают составы в жару и борются со спекулянтами и дебоширами, исчезнут ли "санитарные зоны", когда появятся "капсульные" вагоны, зачем нужен "лист ожидания" билетов, и почему ситуация с котом Твиксом больше не повторится, в интервью РИА Новости рассказал заместитель гендиректора компании Иван Колесников. Беседовала Надежда Фролова.– Мы с вами встречаемся в период летних поездок пассажиров на отдых. Сколько сейчас пассажирских вагонов в парке РЖД, хватает ли их?– В летний сезон мы задействуем парк вагонов дальнего следования почти полностью, а это порядка 15 тысяч. Помимо количества вагонов, определяющим является и объем "ниток", которые можем предоставить на соответствующем направлении. Сейчас южное направление в пиковые периоды заполняется максимально. Год от года ищем возможности, чтобы предложить пассажирам еще больше мест. В этом году увеличили число рейсов на 3% – до 28,8 тысячи. Число предложенных мест в поездах в этом сезоне чуть выше уровня прошлого года.Максимальные объемы перевозок придутся на июль-август. В этот период показатели традиционно вырастают в полтора раза от обычных объемов. Мы к этим перевозкам готовы.– Фиксируют ли РЖД дефицит билетов на юг?– В прошлом году мы фиксировали значительный объем билетов, которые выкупались специально составленными программами, ботами формировались массовые запросы на отдельные направления. Когда говорим, например, об отсутствии билетов на поезда, понятно, что есть поезда, которые наиболее любимы у пассажиров на юг: это поезд №102 "Премиум" и двухэтажный поезд №104 в Адлер, №20 "Тихий Дон" и №30 "Премиум" в Ростов-на-Дону или отдельные нумерации в сторону Анапы или Новороссийска. Они выкупаются в первую очередь.Но у нас на летний сезон 170 поездов на юг. Это фактически в два раза больше обычного графика. И всегда есть свободные билеты на какие-то из поездов, следующих по тем же направлениям. При этом мы понимаем, что необходимо обеспечивать доступность билетов и на наиболее востребованные поезда, убирая элемент, назовем это, "непотребительского выкупа билетов".– Что РЖД сделали в этой части?– За прошлый год сделано достаточно много. Первое. Мы ввели алгоритмы, прерывающие возможность быстрого возврата билетов в продажу. Спекулянты через "Авито" предлагали помощь в оформлении билета, покупали его на себя, поздно ночью возвращали этот билет и тут же выкупали на паспортные данные, которые передавались. Как только изменился алгоритм, и билеты стали возвращаться в продажу не сразу, а через два часа или под утро, вопрос сам собой уже начал сниматься. Второе. Мы запустили "лист ожидания". За год пассажиры оставили около 3,8 миллиона заявок и оформили более 720 тысяч билетов. В среднем до 10% пассажиров меняют планы по поездке в силу ряда обстоятельств и возвращают билеты. Абсолютно последовательно и логично, что они оформляются в листе ожиданий на тех, кто в них больше всего нуждается с учетом живой очереди. Для удобства пассажиров в июле планируем запустить "лист ожидания" в нашем мобильном приложении, ранее он был доступен только на нашем сайте.– Когда будет запущено автоматическое списание денег за покупку билета через "лист ожидания"?– Сейчас этот функционал находится в стадии тестирования. Полагаю, что в июле этот сервис уже заработает. Почему мы это делаем? Часть билетов возвращается уже под вечер или ночью, и потенциальный пассажир в это время может спать и не видит информацию с предложением выкупа билета. С запуском автоматического списания средств не надо будет отслеживать сообщение о поступлении билета в продажу.– Видят ли РЖД изменение спроса на билеты на курорты юга России в этот летний сезон?– Спрос не статичен и связан с изменением инфраструктуры отдельно взятых курортов. Например, сейчас часть пляжей ограничены в использовании, например, в направлении курортов Анапы и Таманского полуострова. Туда спрос стал несколько снижаться. Но мы видим растущий спрос в сторону Минеральных вод, Кисловодска, Железноводска, этой курортно-санаторной рекреации, которая с каждым годом становится все лучше с точки зрения объема услуг и качества. В связи с этим, насколько это возможно, корректируем емкость мест на определенные направления, перенаправляем некоторые поезда на более востребованные направления. Такие как Минводы, Дербент, Махачкала и другие. Например, поезд №563 Москва-Анапа с 19 июня курсирует в сообщении с Минводами, а поезд №271 Самара-Анапа с 23 июля будет курсировать в сообщении с Кисловодском.– Появились новые популярные направления в этом сезоне?– В этом году увеличивается объем внутрироссийских перевозок в сторону Поволжья, Казани, Санкт-Петербурга и ряда других городов. Рост мобильности в определенные периоды и по определенным направлениям связан с последовательной работой, которую проводят субъекты и правительство страны в развитии внутрироссийского туризма. Мы видим, что регионы развивают инфраструктуру, туристические пространства для круглогодичного использования.– Сегодня авиасообщение вынуждено работать в условиях частых ограничений. На днях случился коллапс, когда аэропорты Москвы и Петербурга не принимали самолеты. Как РЖД помогали решать проблемы пассажиров?– "Российские железные дороги" являются частью единой транспортной системы России и всегда готовы "подставить плечо" коллегам по транспортному цеху по мере своих технических и провозных возможностей. Маршрут Москва – Санкт-Петербург называют главным ходом Октябрьской железной дороги не случайно. Это одно из самых загруженных направлений в России, и его популярность не зависит от времени года или дня недели. Здесь курсируют около 280 пар поездов в сутки. Это дальнего следования, скоростные "Сапсаны" и "Ласточки", "Аврора" и "Невский экспресс", а также поезда МЦД-4 и пригородные составы. Интервал между ними – всего четыре минуты. Это делает практически невозможным назначение дополнительных поездов без влияния на расписание других. Но нам это удалось. Мы добавили в график между столицами прямую "Ласточку" с дневным отправлением и ночной поезд с вагонами локомотивной тяги. Основной же ресурс, который мы использовали – дополнительные вагоны в составах дальнего следования и технология назначения сдвоенных поездов "Сапсан". Это позволило увеличить провозную способность без увеличения числа рейсов. В итоге пассажиры получили более 2,5 тысяч дополнительных мест в сутки, когда спрос на перевозки был максимальным.– Сколько сейчас вагонов в парке РЖД имеют кондиционеры? В прошлом году пассажиры жаловались на жару и неработающие кондиционеры. Удалось придумать, как можно улучшить вопрос по работе кондиционеров в этом сезоне?– Кондиционерами оборудовано примерно 93% парка. Это порядка 15,4 тысячи вагонов. В прошлом году в отдельные периоды были неисправны кондиционеры в среднем в 20-30 вагонах в сутки. То есть вы понимаете, насколько это мизерная величина. Но при этом мы делаем все, чтобы и их не было. Кроме того, в прошлом году мы увеличили количество резервного парка в пунктах оборота и на крупных станциях, чтобы, если у нас нет возможности исправить поломку, мы могли срочно заменить вагоны. Были созданы отдельные профильные дополнительные бригады с дополнительным запасом оборудования, которое чаще всего выходит из строя. В результате число вагонов, в которых одновременно неисправно оборудование, сократилось примерно до десяти в сутки.Хочу обратить внимание, что прошлый год был в какой-то степени уникальный. Температура в некоторые дни лета достигала аномально высоких отметок. Часть установок кондиционирования были спроектированы под другие максимальные параметры температуры. Они исправно работали до плюс 50, а оборудование внутри в отдельные периоды нагревалось до плюс 60-70 градусов. Мы обратились к производителям, чтобы они изменили предельные критерии работы установок. Новые установки более мощные и в них больший запас прочности, который позволяет им работать на предельных режимах.Еще одно важное мероприятие, которым мы занимаемся, – это наращивание инфраструктуры для подготовки вагонов перед рейсом. Речь идет о возможности подключать вагоны к электропитанию и заранее настраивать работу установок кондиционирования.– То есть, чтобы вагоны подавали пассажирам под посадку уже "охлажденными"?– Безусловно. И тогда не надо включать в вагоне во время отправления системы кондиционирования на максимальные режимы. Собственно, поломки обычно в этот период и происходят, когда режимы работы установок становятся запредельными. Эта работа будет продолжаться, потому что мы хотим минимизировать подобные случаи и сделать так, чтобы их вообще не было.– Пассажиры, которые несколько лет назад путешествовали в поездах, помнят санитарные зоны и гравитационные туалеты. Есть ли в парке РЖД поезда с такими туалетами, и когда их совсем не останется?– Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок. Во всех остальных случаях мы ставим вагоны с биотуалетами и современными санитарными узлами.– То есть понятие "санитарная зона" тоже исчезнет?– Очевидно. В них не будет необходимости.– Насколько помолодел в целом парк пассажирских вагонов холдинга, в том числе плацкартных, за последние десять лет?– Средний возраст вагонов с учетом обновления снижен с 2015 года с 16,5 лет до 13,4 года, для плацкартных вагонов с 16,4 до 11,7 года.– Если продолжать речь о комфорте пассажиров, то для кого-то важным моментом в поезде является душ. Почему в каких-то поездах душ бесплатный, в каких-то платный?– Есть поезда, где только один душ, и он находится в штабном вагоне. Пользование этим душем платное. Если душ непосредственно в вагоне, в котором проезжает пассажир, услуга бесплатна. Новые вагоны, которые мы покупаем, строятся производителем с душевыми установками, пользование ими бесплатное.– Планируют ли РЖД в ближайшее время менять название классов в поездах?– Мы считаем, что пассажир привык к сложившейся системе классов обслуживания и в целом понимает, на что он рассчитывает, приобретая билет. Но жизнь не стоит на месте, меняется структура услуг и появляются новые. Например, для удобства пассажиров, путешествующих вместе с питомцем, теперь во время покупки билета в мобильном приложении РЖД можно сразу выделить необходимый класс обслуживания, и система подскажет конкретные места. Мы понимаем, что будут появляться и новые классы обслуживания, их обозначения, но в целом систему классов менять пока не планируем.– Какие еще могут появиться новые классы обслуживания?– Например, если говорить о капсульном вагоне. Это не массовая перевозка, а отдельный сегмент ночных поездок в определенных поездах. Такой в некоторой степени класс, ориентированный на минимальный объем услуг и соответствующий уровень цены. Мы понимаем, что комфортно разместить капсульную компоновку возможно только в вагоне габарита Т (вагон с увеличенными габаритами по ширине и длине – ред.). Сейчас получен сертификат для начала эксплуатации вагона купе в этом габарите. Дальше в этом габарите планируется плацкарт, СВ, вагон-ресторан, чтобы можно было собирать идентичный поезд.Поэтому, как только этот очевидный набор вагонов будет сконструирован и запущен в эксплуатацию, мы подойдем к вопросу появления нового класса вагонов, в том числе для подобного рода перевозки.– Как в итоге будут выглядеть внутренняя компоновка и расположение мест в капсульном вагоне?– Вместе с вагоностроителями мы проводили работу по выбору компоновки, были рассмотрены различные варианты: модульный со шкафами, "елочка" и с расположением спальных мест в продольном "шахматном" порядке. Проведены различные исследования, по результатам которых последний вариант стал лидером в этом рейтинге. Поэтому планируем совместно с вагоностроителями завершить разработку конструкции перспективного капсульного вагона с местами в "шахматном" порядке. В то же время, мы понимаем, что все меняется, особенно учитывая, что в этом направлении мыслим не только мы, но и наши коллеги-транспортники в других странах. Опираясь на эти факторы, будем определять окончательную компоновку.– Когда ожидаете появления плацкартного вагона с увеличенными габаритами?– Я полагаю, что это будет 2026 год.– А капсульный вагон в этом габарите?– Наверное, 2028 год.– Парк пассажирских вагонов холдинга состоит почти весь из подвижного состава отечественного производства. Но были и поезда, например, испанского производителя Talgo. Что сейчас с ними?– Они не по-партнерски прервали с нами сотрудничество и фактически остановили обслуживание этих вагонов. При этом значительная часть запасных частей и оборудования были иностранного производства. Безусловно, прекращение поставок фактически остановило эксплуатацию этих поездов.Большая работа была проделана с точки зрения импортозамещения для продолжения эксплуатации "Сапсанов" и "Ласточек". В этой части некоторый опыт мы уже накопили, поэтому рассматриваем несколько вариантов продолжения эксплуатации вагонов Talgo. Например, восстановление их эксплуатации после проведения мероприятий по импортозамещению отдельных запчастей и элементов оборудования. Рассматриваются также варианты их реализации. Окончательное решение будет принято после подсчета экономики одного или второго решения.– Продавать будете эти поезда и с раздвижной колесной парой, и без этого механизма?– Если мы примем решение о продаже, то, скорее всего, по всей партии.– Если Talgo продолжат ходить, они вернутся на маршрут Москва-Нижний Новгород?– Это скоростные вагоны. Они в любом случае будут эксплуатироваться там, где можно развивать скорость.– Если продолжать тему иностранцев, РЖД после ухода Siemens научились сами обслуживать "Сапсаны" и "Ласточки". Если немецкий концерн захочет вернуться, и его пустят обратно в Россию, нужен ли будет вам такой партнер? Будут ли РЖД нужны недопоставленные "Сапсаны" из последней партии?– Можно сказать с уверенностью: мы научились производить отечественный подвижной состав и обслуживать его самостоятельно. Эти навыки в стране сформированы и закреплены. Нашими машиностроителями и сервисными компаниями проделана большая работа по формированию собственной базы для обслуживания этого подвижного состава. Сейчас мы имеем в значительной части импортозамещенную номенклатуру запасных частей оборудования. В поездах производства Siemens – это "Сапсан" и "олимпийские" электропоезда "Ласточка" – при техническом обслуживании и ремонте применяются комплектующие российского производства, так что потребность в железнодорожной продукции иностранного производства у РЖД отсутствует. Также сейчас мы имеем полностью импортозамещенный подвижной состав в виде поездов "Иволга", "Финист" и значительный объем запчастей и вагонов дальнего следования, которые производят отечественные вагоностроители. Если мы научились это делать сами, уместно самим и продолжать.– На какие направления планируется поставить "Сапсаны" с запуском ВСМ?– Пока однозначного ответа нет. Решение будет приниматься ближе к дате запуска трассы, но очевидными являются ряд скоростных направлений. В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва-Минск, Москва-Нижний Новгород, Москва-Воронеж. Этот подвижной состав без работы не останется.– РЖД перевозят в поездах и пассажиров с питомцами. Компания после случая с котом Твиксом сделала ряд обновлений, как показали себя принятые меры?– РЖД всегда уделяли большое внимание перевозке пассажиров с животными. У нас был самый большой перечень видов животных, разрешенных к перевозке, и он постоянно увеличивался. В некоторой степени и условия перевозки животных у нас проще, чем другими видами транспорта. Конечно, после этого случая мы обратили внимание, что есть необходимость уточнения некоторых регламентов, связанных с перевозкой питомцев. Мы приняли эти решения в кратчайшие сроки. Сейчас для всех членов поездной бригады: проводника, начальника поезда и другого персонала есть прописанные регламенты поведения, которые делают невозможными случаи, когда мы не знаем, что делать с питомцем, оказавшимся без хозяина, животное никуда не пропадает. Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное.За прошедшее время после истории с Твиксом, произошло больше десятка случаев, когда в поездах находились животные без хозяина, и все они со счастливым концом.– Какие еще новшества будут при перевозке животных?– Мы уже внесли несколько изменений в правила, которые упростили поездки с животными. Например, теперь в купе повышенной комфортности можно провозить мелких домашних животных без необходимости выкупа всех мест в купе. Уточнено количество животных, разрешенных к перевозке в купе, – теперь это не зависит от количества пассажиров.Работаем и над рядом цифровых решений. В перспективе пассажир сможет заранее получить полную информацию о правилах перевозки своего домашнего животного по конкретному маршруту, сохранить данные о питомце в своем личном кабинете для упрощения оформления будущих поездок. Эти функции сейчас находятся в разработке, и будут внедряться поэтапно, с учетом обратной связи и технической готовности.Кроме того, прорабатываем возможность создания на вокзалах специализированных зон ожидания, где пассажирам с питомцами будет удобно ожидать свой поезд, если они следуют транзитом или пришли на посадку заблаговременно.– Как сотрудники поездной бригады справляются с животными в вагоне без хозяина, когда его надо как-то поймать и переместить в отдельное купе? Например, я со своим котом иногда не могу сладить, а тут чужое животное. Не опасна такая поимка для проводника?– Такие ситуации, безусловно, непростые – как для поездной бригады и для пассажиров, так, конечно, и для самого животного. В первую очередь, мы обязаны обеспечить безопасность всех, кто находится в вагоне, включая наших работников. Если в вагоне оказывается животное без сопровождения, проводник не предпринимает самостоятельных действий. Он сообщает начальнику поезда, и далее все действуют по отлаженному порядку: подключаются диспетчер и работники ближайшей станции, где возможно принять животное. Когда животное ведет себя спокойно, поездная бригада при наличии возможности старается аккуратно изолировать его, например, в служебном купе или безопасной зоне поезда. Все действия фиксируются, ситуация контролируется до момента передачи. Если поведение животного агрессивное или вызывает опасения, контакт с ним исключается. В этом случае задача бригады – не вмешиваться, а обеспечить визуальное наблюдение, ограничить доступ к потенциально опасной зоне и немедленно передать информацию диспетчеру.– Актуальна ли идея "черного списка" пассажиров-нарушителей в поездах?– На сегодняшний день привлечение к ответственности дебоширов в поездах и на инфраструктуре железнодорожного транспорта возможно в рамках Уголовного кодекса. Необходимости в дополнительном совершенствовании законодательства в плане наказания дебоширов в поездах мы пока не видим.– Часто пассажиры дебоширят в поездах?– К сожалению, не все пассажиры ведут себя достойно в пути следования. В 2024 году в поездах дальнего следования зафиксировано свыше 38 тысяч правонарушений, в том числе свыше 21 тысячи случаев распития спиртных напитков за пределами вагонов-ресторанов, десять тысяч случаев мелкого хулиганства, 6,5 тысяч случаев курения в вагонах. Сотрудниками полиции отказано в проезде свыше 15 тысяч пассажиров, нарушавших общественный порядок.– Давайте вернемся к приятным темам. Какие новые услуги для пассажиров планируется ввести в 2025 году?– Продолжим упрощать проезд пассажирам льготных категорий и пассажирам с животными. В июле начнем раздавать в поездах дальнего следования детям наборы для творчества – набор карандашей и раскраски, также летом планируем выпуск дорожных наборов эконом и бизнес-класса в специальном дизайне "Города России". Будем масштабировать оплату товаров и услуг в поездах по QR-коду.

https://ria.ru/20250707/poezd-2027718423.html

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https://ria.ru/20250602/sistema-2020479348.html

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интервью, россия, ржд