https://ria.ru/20250716/koklyush-2029350270.html

В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коклюша

В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коклюша - РИА Новости, 16.07.2025

В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коклюша

Коклюш может вызвать пневмонию, судороги, гипоксию, заболевание также способно негативно повлиять на общее состояние здоровья и развитие ребенка, сообщил РИА... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:28:00+03:00

2025-07-16T01:28:00+03:00

2025-07-16T01:28:00+03:00

общество

александр горелов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Коклюш может вызвать пневмонию, судороги, гипоксию, заболевание также способно негативно повлиять на общее состояние здоровья и развитие ребенка, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Коклюш - это острое инфекционное заболевание. Оно характеризуется сильным приступообразным кашлем, который может длиться несколько недель или даже месяцев. "Вакцинация обеспечивает надежную защиту от коклюша. Привитые значительно реже заболевают или переносят болезнь в более легкой форме. Формируется устойчивый иммунитет, который помогает защитить не только вакцинированного человека, но и окружающих, особенно тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям", - рассказал Горелов. Он отметил, что коклюш остается актуальной проблемой в мире, вспышки заболевания продолжаются. Вакцинация помогает контролировать распространение инфекции. "Детям вакцинация проводится в возрасте трех, четырех, пяти и шести месяцев, затем в 1,5 года и в шесть лет. Всего пять прививок в детстве. Важно соблюдать график иммунизации для обеспечения максимальной защиты", - добавил специалист. Он уточнил, что одну дозу вакцины, содержащей компонент против коклюша, необходимо сделать взрослым, которые не были вакцинированы в детстве. Если прошло более десяти лет с последней иммунизации, также следует пройти ревакцинацию. "Коклюш может вызвать ряд серьезных осложнений, особенно у детей до одного года, к ним относятся пневмония, судороги, гипоксия. Заболевание также может негативно сказаться на общем состоянии здоровья и развитии ребенка. Однако вакцинация помогает защититься от болезни, даже первая прививка снижает риски для малышей", - сообщил Горелов. Если человек переболел коклюшем, специалист все равно рекомендовал пройти вакцинацию, так как иммунитет после перенесенного заболевания может быть неполным и кратковременным. Она поможет обеспечить дополнительную защиту. "Эффективность вакцины против коклюша сохраняется на протяжении нескольких лет. Вакцинация от коклюша - самый надежный способ защиты от болезни. Прививка помогает минимизировать риск заболевания и развития осложнений", - добавил он.

https://ria.ru/20250609/vaktsinatsiya-2021759676.html

https://ria.ru/20250424/bolezn-2013132478.html

https://ria.ru/20241102/koklyush-1981484921.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия