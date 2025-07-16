https://ria.ru/20250716/koklyush-2029350270.html
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коклюша
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коклюша - РИА Новости, 16.07.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коклюша
Коклюш может вызвать пневмонию, судороги, гипоксию, заболевание также способно негативно повлиять на общее состояние здоровья и развитие ребенка, сообщил РИА... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T01:28:00+03:00
2025-07-16T01:28:00+03:00
2025-07-16T01:28:00+03:00
общество
александр горелов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Коклюш может вызвать пневмонию, судороги, гипоксию, заболевание также способно негативно повлиять на общее состояние здоровья и развитие ребенка, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Коклюш - это острое инфекционное заболевание. Оно характеризуется сильным приступообразным кашлем, который может длиться несколько недель или даже месяцев. "Вакцинация обеспечивает надежную защиту от коклюша. Привитые значительно реже заболевают или переносят болезнь в более легкой форме. Формируется устойчивый иммунитет, который помогает защитить не только вакцинированного человека, но и окружающих, особенно тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям", - рассказал Горелов. Он отметил, что коклюш остается актуальной проблемой в мире, вспышки заболевания продолжаются. Вакцинация помогает контролировать распространение инфекции. "Детям вакцинация проводится в возрасте трех, четырех, пяти и шести месяцев, затем в 1,5 года и в шесть лет. Всего пять прививок в детстве. Важно соблюдать график иммунизации для обеспечения максимальной защиты", - добавил специалист. Он уточнил, что одну дозу вакцины, содержащей компонент против коклюша, необходимо сделать взрослым, которые не были вакцинированы в детстве. Если прошло более десяти лет с последней иммунизации, также следует пройти ревакцинацию. "Коклюш может вызвать ряд серьезных осложнений, особенно у детей до одного года, к ним относятся пневмония, судороги, гипоксия. Заболевание также может негативно сказаться на общем состоянии здоровья и развитии ребенка. Однако вакцинация помогает защититься от болезни, даже первая прививка снижает риски для малышей", - сообщил Горелов. Если человек переболел коклюшем, специалист все равно рекомендовал пройти вакцинацию, так как иммунитет после перенесенного заболевания может быть неполным и кратковременным. Она поможет обеспечить дополнительную защиту. "Эффективность вакцины против коклюша сохраняется на протяжении нескольких лет. Вакцинация от коклюша - самый надежный способ защиты от болезни. Прививка помогает минимизировать риск заболевания и развития осложнений", - добавил он.
https://ria.ru/20250609/vaktsinatsiya-2021759676.html
https://ria.ru/20250424/bolezn-2013132478.html
https://ria.ru/20241102/koklyush-1981484921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Александр Горелов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коклюша
Эпидемиолог Горелов: коклюш может вызвать пневмонию, судороги и гипоксию
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Коклюш может вызвать пневмонию, судороги, гипоксию, заболевание также способно негативно повлиять на общее состояние здоровья и развитие ребенка, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Коклюш - это острое инфекционное заболевание. Оно характеризуется сильным приступообразным кашлем, который может длиться несколько недель или даже месяцев.
"Вакцинация обеспечивает надежную защиту от коклюша. Привитые значительно реже заболевают или переносят болезнь в более легкой форме. Формируется устойчивый иммунитет, который помогает защитить не только вакцинированного человека, но и окружающих, особенно тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям", - рассказал Горелов
.
Он отметил, что коклюш остается актуальной проблемой в мире, вспышки заболевания продолжаются. Вакцинация помогает контролировать распространение инфекции.
"Детям вакцинация проводится в возрасте трех, четырех, пяти и шести месяцев, затем в 1,5 года и в шесть лет. Всего пять прививок в детстве. Важно соблюдать график иммунизации для обеспечения максимальной защиты", - добавил специалист.
Он уточнил, что одну дозу вакцины, содержащей компонент против коклюша, необходимо сделать взрослым, которые не были вакцинированы в детстве. Если прошло более десяти лет с последней иммунизации, также следует пройти ревакцинацию.
"Коклюш может вызвать ряд серьезных осложнений, особенно у детей до одного года, к ним относятся пневмония, судороги, гипоксия. Заболевание также может негативно сказаться на общем состоянии здоровья и развитии ребенка. Однако вакцинация помогает защититься от болезни, даже первая прививка снижает риски для малышей", - сообщил Горелов.
Если человек переболел коклюшем, специалист все равно рекомендовал пройти вакцинацию, так как иммунитет после перенесенного заболевания может быть неполным и кратковременным. Она поможет обеспечить дополнительную защиту.
"Эффективность вакцины против коклюша сохраняется на протяжении нескольких лет. Вакцинация от коклюша - самый надежный способ защиты от болезни. Прививка помогает минимизировать риск заболевания и развития осложнений", - добавил он.