https://ria.ru/20250716/khlebopeki-2029445042.html

ГП хочет запретить деятельность объединения хлебопеков из Латвии и Украины

ГП хочет запретить деятельность объединения хлебопеков из Латвии и Украины - РИА Новости, 16.07.2025

ГП хочет запретить деятельность объединения хлебопеков из Латвии и Украины

Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормунд Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:02:00+03:00

2025-07-16T13:02:00+03:00

2025-07-16T13:02:00+03:00

россия

латвия

украина

генеральная прокуратура рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/65494/29/654942901_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_71a7e2bcc34d3d7eeb777edd7c52da0f.jpg

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормунд Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании за финансирование ВСУ, а также изъять в пользу государства 50% долей компании ООО "Рижский хлеб", зарегистрированной в Ивановской области, следует из направленного в суд иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками, согласно исковому заявлению, выступают гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько, ООО "Рижский хлеб" (Рижський хлiб, зарегистрировано в Чернигове), ООО "Хлебный гурман" (зарегистрировано в Киеве), ООО "Lielezers" (Латвия), фонд Ziedot.lv (Латвия). Иск направлен в Родниковский районный суд Ивановской области. "Генеральной прокуратурой РФ установлено объединение лиц, деятельность которых подлежит признанию экстремистской и запрету на территории РФ. В указанную группу входят… Бомис, Приходько, а также принадлежащие им компании SIA "Lielezers" (Латвия), ТОВ "Рижський хлiб" (Чернигов, Украина), ТОВ "Хлiбний гурман" (Киев) и фонд Ziedot.lv (лат. Fonds "Ziedot.lv", Рига)", - указывается в иске. Как отмечает ведомство, данное объединение имеет "ярко выраженный антироссийский характер". "Бомис и Приходько солидарны с действиями, направленными на уничтожение России как суверенного государства, и непосредственно вовлечены в них", - говорится в иске. По данным Генпрокуратуры, Бомис – основатель и бенефициар торговой сети Lielezers, специализирующейся на производстве и продаже хлебобулочных и мучных изделий. Подразделениями холдинга являются украинский " Рижський хлiб" и российский "Рижский хлеб", зарегистрированный в Ивановской области. Последнее предприятие было создано в 2006 году Бомисом и гражданином России Сергей Сиренко. Каждому из них принадлежит по 50% доли в компании. В документе отмечается, что после начала СВО Бомис публично осудил действия армии России, заявил о разрыве всех связей, а также потребовал от Сиренко остановить работу "Рижского хлеба", продать активы, а вырученные средства вывести за рубеж. Когда последний отказался, Бомис попытался вывезти оборудование предприятия, но попытка была предотвращена. Тем временем, как выявила прокурорская проверка, Бомис с партнером по бизнесу Приходько (собственник " Хлiбний гурман", создано на средства холдинга Lielezers) спонсируют батальон "Азов"*. Так, в 2023–2025 годы Бомис перечислил свыше 36,8 тысячи долларов в фонд Ziedot.lv, который собирает пожертвования для закупки оружия и боеприпасов "Азову"*. "Свою радикальную антироссийскую позицию Бомис и Приходько продвигают на информационных платформах принадлежащих им организаций, открыто оправдывают деятельность украинских властей, их бандитских формирований против Российской Федерации, ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркивается в исковом заявлении. Зарегистрированное в Ивановской области ООО "Рижский хлеб", где Бомису принадлежит 50% долей, является источником дохода, за счет которого формируется финансовая база экстремистского объединения, полагает ГП. Активы организации оцениваются в 700 миллионов рублей, выручка – 1,5 миллиарда рублей, валовая прибыль – 630 миллионов рублей. Таким образом, отмечает надзорное ведомство, формируемое в России благополучие позволяет экстремистам высвобождать в Латвии и на Украине свои активы и тратить их на борьбу с Россией. "С учетом изложенного имущество, принадлежащее членам экстремистского объединения, включающее 50% долей в уставном капитале ООО "Рижский хлеб", подлежит обращению в федеральную собственность на основании положений части 5 статьи 9 федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ", - сообщается в исковом заявлении. Кроме того, Генеральная прокуратура РФ требует "запретить деятельность объединения, включающего следующих лиц": Бомис, Приходько, SIA "Lielezers", ТОВ "Рижський хлiб", ТОВ "Хлiбний гурман" и фонд Ziedot.lv.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985312135.html

https://ria.ru/20250207/chernyak-1997863543.html

https://ria.ru/20250716/gosduma-2029393717.html

россия

латвия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, латвия, украина, генеральная прокуратура рф, происшествия