Бывший американский военный признал вину во взломе баз данных
Бывший американский солдат Вагениус признался во взломе баз данных компаний
© AP Photo / Mark PrattПолицейская машина у здания суда
© AP Photo / Mark Pratt
Полицейская машина у здания суда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Бывший американский военнослужащий Кэмерон Джон Вагениус, которому сейчас 21 год, признал свою вину во взломе баз данных телекоммуникационных компаний и попытке вымогательства через шантаж, заявил минюст США.
"Бывший военнослужащий, который в последнее время служил в Техасе, сегодня признал себя виновным в сговоре с целью взлома баз данных телекоммуникационных компаний, получения доступа к конфиденциальным записям и вымогательства у телекоммуникационных компаний путем угрозы опубликовать украденные данные, если не будет выплачен выкуп", - говорится в заявлении ведомства.
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В сети бывший военный использовал никнейм kiberphant0m. В совокупности ему грозит более 25 лет максимального наказания по этим статьям, а приговор, согласно заявлению, вынесут 6 октября.
При этом ранее он уже признал себя виновным по двум пунктам в деле о незаконной передаче конфиденциальной информации о телефонных разговорах, отмечает минюст.
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