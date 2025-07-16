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Бывший американский военный признал вину во взломе баз данных

Бывший американский военный признал вину во взломе баз данных - РИА Новости, 16.07.2025

Бывший американский военный признал вину во взломе баз данных

Бывший американский военнослужащий Кэмерон Джон Вагениус, которому сейчас 21 год, признал свою вину во взломе баз данных телекоммуникационных компаний и попытке РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:33:00+03:00

2025-07-16T04:33:00+03:00

2025-07-16T04:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Бывший американский военнослужащий Кэмерон Джон Вагениус, которому сейчас 21 год, признал свою вину во взломе баз данных телекоммуникационных компаний и попытке вымогательства через шантаж, заявил минюст США. "Бывший военнослужащий, который в последнее время служил в Техасе, сегодня признал себя виновным в сговоре с целью взлома баз данных телекоммуникационных компаний, получения доступа к конфиденциальным записям и вымогательства у телекоммуникационных компаний путем угрозы опубликовать украденные данные, если не будет выплачен выкуп", - говорится в заявлении ведомства. В сети бывший военный использовал никнейм kiberphant0m. В совокупности ему грозит более 25 лет максимального наказания по этим статьям, а приговор, согласно заявлению, вынесут 6 октября. При этом ранее он уже признал себя виновным по двум пунктам в деле о незаконной передаче конфиденциальной информации о телефонных разговорах, отмечает минюст.

https://ria.ru/20241123/khakery-1985397894.html

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Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, техас