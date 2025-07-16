https://ria.ru/20250716/kaluga-2029515470.html
Теннисные корты открыли в сквере имени В.Н. Волкова в Калуге
Теннисные корты открыли в сквере имени В.Н. Волкова в Калуге - РИА Новости, 16.07.2025
Теннисные корты открыли в сквере имени В.Н. Волкова в Калуге
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и глава Калуги Дмитрий Денисов открыли теннисные корты в сквере имени В.Н. Волкова в областном центре, сообщила... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:51:00+03:00
2025-07-16T16:51:00+03:00
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КАЛУГА, 16 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и глава Калуги Дмитрий Денисов открыли теннисные корты в сквере имени В.Н. Волкова в областном центре, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. По данным пресс-службы, на открытии теннисных кортов в сквере имени В.Н. Волкова в Калуге губернатор Владислав Шапша поблагодарил руководство Калуги и представителей бизнеса за реализованный проект. "Еще недавно на месте сквера были остатки прогулочных дорожек, которые были сделаны в 80-е годы прошлого века. Сегодня жизнь сквера изменилась: отремонтированы футбольное поле, установлены тренажеры, есть площадка для скейтеров. Все это появилось благодаря активности городской власти, инициативе предпринимателей. За это им большое спасибо", - сказал глава региона. Владислав Шапша особо отметил инициативу и желание калужан заниматься спортом. По его словам, площадка в сквере была востребована даже во время пандемии коронавируса и в условиях отсутствия спортивной инфраструктуры. Власти пошли навстречу пожеланиям людей и обновили уже около 70% территории. Эта работа продолжится, подчеркнул губернатор. Глава региона отметил, что теннисные корты открылись в год 150-летия российского тенниса. По его словам, они не уступают профессиональным ни по качеству, ни по масштабу. При этом корты предназначены как для тех, кто делает первые шаги в теннисе, так и для профессионалов. "Теннис в Калужской области очень активно развивается. У нас более 1700 человек занимаются этим видом спорта. Развивается комплекс "Калужники", где уже можно проводить соревнования высокого уровня. И эту оценку даю не я, а профессионалы… Уверен, что соревнования самого высокого уровня пройдут на территории нашей области", - подчеркнул Владислав Шапша. Губернатор поблагодарил президента федерации тенниса России, члена Международного олимпийского комитета, заслуженного тренера СССР Шамиля Тарпищева, который не раз приезжал в Калужскую область, давал рекомендации по созданию инфраструктуры и сегодня поддерживает калужский теннис.
https://ria.ru/20250714/forum-2029005854.html
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калуга, калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калуга, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Теннисные корты открыли в сквере имени В.Н. Волкова в Калуге
В Калуге открылись теннисные корты в сквере имени В.Н. Волкова
КАЛУГА, 16 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и глава Калуги Дмитрий Денисов открыли теннисные корты в сквере имени В.Н. Волкова в областном центре, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
По данным пресс-службы, на открытии теннисных кортов в сквере имени В.Н. Волкова в Калуге губернатор Владислав Шапша поблагодарил руководство Калуги и представителей бизнеса за реализованный проект.
"Еще недавно на месте сквера были остатки прогулочных дорожек, которые были сделаны в 80-е годы прошлого века. Сегодня жизнь сквера изменилась: отремонтированы футбольное поле, установлены тренажеры, есть площадка для скейтеров. Все это появилось благодаря активности городской власти, инициативе предпринимателей. За это им большое спасибо", - сказал глава региона.
Владислав Шапша особо отметил инициативу и желание калужан заниматься спортом. По его словам, площадка в сквере была востребована даже во время пандемии коронавируса и в условиях отсутствия спортивной инфраструктуры. Власти пошли навстречу пожеланиям людей и обновили уже около 70% территории. Эта работа продолжится, подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что теннисные корты открылись в год 150-летия российского тенниса. По его словам, они не уступают профессиональным ни по качеству, ни по масштабу. При этом корты предназначены как для тех, кто делает первые шаги в теннисе, так и для профессионалов.
"Теннис в Калужской области очень активно развивается. У нас более 1700 человек занимаются этим видом спорта. Развивается комплекс "Калужники", где уже можно проводить соревнования высокого уровня. И эту оценку даю не я, а профессионалы… Уверен, что соревнования самого высокого уровня пройдут на территории нашей области", - подчеркнул Владислав Шапша.
Губернатор поблагодарил президента федерации тенниса России, члена Международного олимпийского комитета, заслуженного тренера СССР Шамиля Тарпищева, который не раз приезжал в Калужскую область, давал рекомендации по созданию инфраструктуры и сегодня поддерживает калужский теннис.