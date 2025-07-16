Новое заявление Каллас об Украине вызвало недоумение на Западе
Кошкович раскритиковал заявление Каллас об Украине после решения Трампа
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас об Украине после решения президента США Дональда Трампа.
"США будут ПРОДАВАТЬ оружие европейцам, которые затем БЕСПЛАТНО передадут это оружие Зеленскому", — говорится в публикации.
"США будут ПРОДАВАТЬ оружие европейцам, которые затем БЕСПЛАТНО передадут это оружие Зеленскому", — говорится в публикации.
Накануне Каллас назвала хорошей новостью решение США поставлять больше оружия Украине.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.