https://ria.ru/20250716/kallas-2029376500.html

Новое заявление Каллас об Украине вызвало недоумение на Западе

Новое заявление Каллас об Украине вызвало недоумение на Западе - РИА Новости, 16.07.2025

Новое заявление Каллас об Украине вызвало недоумение на Западе

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас об Украине после решения... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:25:00+03:00

2025-07-16T08:25:00+03:00

2025-07-16T09:21:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас об Украине после решения президента США Дональда Трампа. "США будут ПРОДАВАТЬ оружие европейцам, которые затем БЕСПЛАТНО передадут это оружие Зеленскому", — говорится в публикации. Накануне Каллас назвала хорошей новостью решение США поставлять больше оружия Украине. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250716/dubinskiy-2029377661.html

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в мире, украина, сша, россия, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз