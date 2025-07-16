https://ria.ru/20250716/kallas-2029371382.html

"Что она курит": в Сети набросились на Каллас из-за слов о России

"Что она курит": в Сети набросились на Каллас из-за слов о России - РИА Новости, 16.07.2025

"Что она курит": в Сети набросились на Каллас из-за слов о России

Пользователи соцсети X гневно отреагировали на слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о желании Европы надавить на Россию для заключения мира на Украине. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T07:09:00+03:00

2025-07-16T07:09:00+03:00

2025-07-16T07:09:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X гневно отреагировали на слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о желании Европы надавить на Россию для заключения мира на Украине."Или просто заставьте Украину остановиться, тут же две стороны конфликта", — предложил Luis Vargas."Есть более простой и выгодный способ, как экономически, так и с точки зрения спасенных жизней (но вам лично он не понравится). Просто принять условия России и наконец начать соблюдать старые соглашения НАТО о нерасширении", — заявил D Webb."Пожалуйста, подайте в отставку", — взмолился Niclas Olsson."Нет, Кая, не Европа, а ваш гнилой Евросоюз!" — уточнил Justmyway."Что вы курите? Вы должна быть представителем министерства иностранных дел ЕС. Европа когда-то была одной из самых влиятельных сил в дипломатии. Скажите, что вы лично сделали для прекращения конфликта на Украине. Вы звонили Сергею Лаврову, вы хотя бы пытались поговорить с россиянами, чтобы узнать их позицию? Вы позорите ЕС и нашу внешнюю политику в целом", — набросился Budalaj Lama.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если президент посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029322416.html

https://ria.ru/20250716/evropa-2029359012.html

https://ria.ru/20250714/evropa-2029006615.html

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в мире, россия, европа, украина, кайя каллас, евросоюз, нато