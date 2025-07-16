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"Что она курит": в Сети набросились на Каллас из-за слов о России - РИА Новости, 16.07.2025
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07:09 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/kallas-2029371382.html
"Что она курит": в Сети набросились на Каллас из-за слов о России
"Что она курит": в Сети набросились на Каллас из-за слов о России - РИА Новости, 16.07.2025
"Что она курит": в Сети набросились на Каллас из-за слов о России
Пользователи соцсети X гневно отреагировали на слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о желании Европы надавить на Россию для заключения мира на Украине. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:09:00+03:00
2025-07-16T07:09:00+03:00
в мире
россия
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украина
кайя каллас
евросоюз
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X гневно отреагировали на слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о желании Европы надавить на Россию для заключения мира на Украине."Или просто заставьте Украину остановиться, тут же две стороны конфликта", — предложил Luis Vargas."Есть более простой и выгодный способ, как экономически, так и с точки зрения спасенных жизней (но вам лично он не понравится). Просто принять условия России и наконец начать соблюдать старые соглашения НАТО о нерасширении", — заявил D Webb."Пожалуйста, подайте в отставку", — взмолился Niclas Olsson."Нет, Кая, не Европа, а ваш гнилой Евросоюз!" — уточнил Justmyway."Что вы курите? Вы должна быть представителем министерства иностранных дел ЕС. Европа когда-то была одной из самых влиятельных сил в дипломатии. Скажите, что вы лично сделали для прекращения конфликта на Украине. Вы звонили Сергею Лаврову, вы хотя бы пытались поговорить с россиянами, чтобы узнать их позицию? Вы позорите ЕС и нашу внешнюю политику в целом", — набросился Budalaj Lama.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если президент посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029322416.html
https://ria.ru/20250716/evropa-2029359012.html
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в мире, россия, европа, украина, кайя каллас, евросоюз, нато
В мире, Россия, Европа, Украина, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО

"Что она курит": в Сети набросились на Каллас из-за слов о России

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Кая Каллас
 Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X гневно отреагировали на слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о желании Европы надавить на Россию для заключения мира на Украине.
"Или просто заставьте Украину остановиться, тут же две стороны конфликта", — предложил Luis Vargas.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
СМИ: Европа скептически относится к курсу Трампа в отношении России
Вчера, 19:50
"Есть более простой и выгодный способ, как экономически, так и с точки зрения спасенных жизней (но вам лично он не понравится). Просто принять условия России и наконец начать соблюдать старые соглашения НАТО о нерасширении", — заявил D Webb.
"Пожалуйста, подайте в отставку", — взмолился Niclas Olsson.
"Нет, Кая, не Европа, а ваш гнилой Евросоюз!" — уточнил Justmyway.
"Что вы курите? Вы должна быть представителем министерства иностранных дел ЕС. Европа когда-то была одной из самых влиятельных сил в дипломатии. Скажите, что вы лично сделали для прекращения конфликта на Украине. Вы звонили Сергею Лаврову, вы хотя бы пытались поговорить с россиянами, чтобы узнать их позицию? Вы позорите ЕС и нашу внешнюю политику в целом", — набросился Budalaj Lama.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если президент посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Европа начала готовиться к войне с Россией
14 июля, 13:58
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаКайя КалласЕвросоюзНАТО
 
 
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