В Якутии предупредили о пике паводка в Томпонском районе
УГМС Якутии предупредило о пике паводка на реке Алдан в Томпонском районе
© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)Паводок в Якутии
© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)
Паводок в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Якутии предупредило о пике паводка на реке Алдан в Томпонском районе, велика вероятность выхода воды на пойму, сообщает пресс-служба УГМС.
Как отметили в УГМС, в среду в бассейне реки Индигирка в пределах Оймяконского и Момского районов продолжается формирование дождевого паводка. На участке реки Индигирка Оймякон - Юрты - Усть-Нера суточный подъем уровня воды составил 0,4-0,6 метров.
На реке Алдан основная волна паводка достигла Усть-Майского района, где за сутки вода поднялась более чем на метр, в верховьях наблюдается некоторое снижение уровня. "С 17 и по 19 июля прогнозируется прохождение пика паводка на реке Алдан в пределах Томпонского района, при формировании максимума на участке Охотский - Перевоз - Хандыга Томпонского района велика вероятность выхода воды на пойму и частичное затопление сельхозугодий", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что режим повышенной готовности введен из-за паводка на реке Индигирка в трех районах Якутии, жителей готовят к эвакуации. Пять сел и дороги подтопило в Оймяконском районе, где из-за обильных осадков из берегов вышли сразу три реки. В зоне затопления оказались пять населенных пунктов: Орто-Балаган, Куйдусун, Берег-Юрдя, Оймякон, а также микрорайон в поселке Усть-Нера. Спасатели МЧС России в среду вылетели в район из Якутска.