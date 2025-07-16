https://ria.ru/20250716/jakutija-2029372969.html

В Якутии предупредили о пике паводка в Томпонском районе

В Якутии предупредили о пике паводка в Томпонском районе - РИА Новости, 16.07.2025

В Якутии предупредили о пике паводка в Томпонском районе

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Якутии предупредило о пике паводка на реке Алдан в Томпонском районе, велика вероятность... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T07:29:00+03:00

2025-07-16T07:29:00+03:00

2025-07-16T07:29:00+03:00

происшествия

алдан

томпонский район

момский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Якутии предупредило о пике паводка на реке Алдан в Томпонском районе, велика вероятность выхода воды на пойму, сообщает пресс-служба УГМС. Как отметили в УГМС, в среду в бассейне реки Индигирка в пределах Оймяконского и Момского районов продолжается формирование дождевого паводка. На участке реки Индигирка Оймякон - Юрты - Усть-Нера суточный подъем уровня воды составил 0,4-0,6 метров. На реке Алдан основная волна паводка достигла Усть-Майского района, где за сутки вода поднялась более чем на метр, в верховьях наблюдается некоторое снижение уровня. "С 17 и по 19 июля прогнозируется прохождение пика паводка на реке Алдан в пределах Томпонского района, при формировании максимума на участке Охотский - Перевоз - Хандыга Томпонского района велика вероятность выхода воды на пойму и частичное затопление сельхозугодий", - отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что режим повышенной готовности введен из-за паводка на реке Индигирка в трех районах Якутии, жителей готовят к эвакуации. Пять сел и дороги подтопило в Оймяконском районе, где из-за обильных осадков из берегов вышли сразу три реки. В зоне затопления оказались пять населенных пунктов: Орто-Балаган, Куйдусун, Берег-Юрдя, Оймякон, а также микрорайон в поселке Усть-Нера. Спасатели МЧС России в среду вылетели в район из Якутска.

https://ria.ru/20250716/jakutija-2029370860.html

https://ria.ru/20250716/yakutiya-2029367580.html

алдан

томпонский район

момский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алдан, томпонский район, момский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)