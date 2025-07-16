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В Якутии предупредили о пике паводка в Томпонском районе - РИА Новости, 16.07.2025
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07:29 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/jakutija-2029372969.html
В Якутии предупредили о пике паводка в Томпонском районе
В Якутии предупредили о пике паводка в Томпонском районе - РИА Новости, 16.07.2025
В Якутии предупредили о пике паводка в Томпонском районе
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Якутии предупредило о пике паводка на реке Алдан в Томпонском районе, велика вероятность... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:29:00+03:00
2025-07-16T07:29:00+03:00
происшествия
алдан
томпонский район
момский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Якутии предупредило о пике паводка на реке Алдан в Томпонском районе, велика вероятность выхода воды на пойму, сообщает пресс-служба УГМС. Как отметили в УГМС, в среду в бассейне реки Индигирка в пределах Оймяконского и Момского районов продолжается формирование дождевого паводка. На участке реки Индигирка Оймякон - Юрты - Усть-Нера суточный подъем уровня воды составил 0,4-0,6 метров. На реке Алдан основная волна паводка достигла Усть-Майского района, где за сутки вода поднялась более чем на метр, в верховьях наблюдается некоторое снижение уровня. "С 17 и по 19 июля прогнозируется прохождение пика паводка на реке Алдан в пределах Томпонского района, при формировании максимума на участке Охотский - Перевоз - Хандыга Томпонского района велика вероятность выхода воды на пойму и частичное затопление сельхозугодий", - отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что режим повышенной готовности введен из-за паводка на реке Индигирка в трех районах Якутии, жителей готовят к эвакуации. Пять сел и дороги подтопило в Оймяконском районе, где из-за обильных осадков из берегов вышли сразу три реки. В зоне затопления оказались пять населенных пунктов: Орто-Балаган, Куйдусун, Берег-Юрдя, Оймякон, а также микрорайон в поселке Усть-Нера. Спасатели МЧС России в среду вылетели в район из Якутска.
https://ria.ru/20250716/jakutija-2029370860.html
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алдан
томпонский район
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происшествия, алдан, томпонский район, момский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алдан, Томпонский район, Момский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии предупредили о пике паводка в Томпонском районе

УГМС Якутии предупредило о пике паводка на реке Алдан в Томпонском районе

© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)Паводок в Якутии
Паводок в Якутии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)
Паводок в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Якутии предупредило о пике паводка на реке Алдан в Томпонском районе, велика вероятность выхода воды на пойму, сообщает пресс-служба УГМС.
Как отметили в УГМС, в среду в бассейне реки Индигирка в пределах Оймяконского и Момского районов продолжается формирование дождевого паводка. На участке реки Индигирка Оймякон - Юрты - Усть-Нера суточный подъем уровня воды составил 0,4-0,6 метров.
Паводок в Якутии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Из Оймяконского района в Якутии эвакуировали более 30 человек
07:03
На реке Алдан основная волна паводка достигла Усть-Майского района, где за сутки вода поднялась более чем на метр, в верховьях наблюдается некоторое снижение уровня. "С 17 и по 19 июля прогнозируется прохождение пика паводка на реке Алдан в пределах Томпонского района, при формировании максимума на участке Охотский - Перевоз - Хандыга Томпонского района велика вероятность выхода воды на пойму и частичное затопление сельхозугодий", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что режим повышенной готовности введен из-за паводка на реке Индигирка в трех районах Якутии, жителей готовят к эвакуации. Пять сел и дороги подтопило в Оймяконском районе, где из-за обильных осадков из берегов вышли сразу три реки. В зоне затопления оказались пять населенных пунктов: Орто-Балаган, Куйдусун, Берег-Юрдя, Оймякон, а также микрорайон в поселке Усть-Нера. Спасатели МЧС России в среду вылетели в район из Якутска.
Паводок в Якутии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Спасатели вылетели в Оймяконский район Якутии, пострадавший от паводка
05:58
 
ПроисшествияАлданТомпонский районМомский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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