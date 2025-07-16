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В Индонезии произошло извержение вулкана Марапи

В Индонезии произошло извержение вулкана Марапи - РИА Новости, 16.07.2025

В Индонезии произошло извержение вулкана Марапи

Извержение вулкана Марапи, находящегося в индонезийской провинции Западная Суматра, произошло в среду, столб вулканического пепла поднялся на высоту 1200 метров РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:36:00+03:00

2025-07-16T14:36:00+03:00

2025-07-16T14:36:00+03:00

индонезия

западная суматра

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БАНГКОК, 16 июл – РИА Новости. Извержение вулкана Марапи, находящегося в индонезийской провинции Западная Суматра, произошло в среду, столб вулканического пепла поднялся на высоту 1200 метров над кратером, сообщает индонезийское государственное новостное агентство Antara со ссылкой на вулканологический наблюдательный пост Марапи. "Извержение вулкана Марапи произошло в 10:42 по местному времени (06.42 мск), столб пепла наблюдался на высоте около 1200 метров над вершиной", - сообщил журналистам в среду сотрудник наблюдательного поста вулкана Тегу Пурномо, слова которого приводит агентство. Согласно данным, поступившим с наблюдательного поста, столб пепла был серого цвета, плотной консистенции и сдвигался в северо-восточном направлении, сообщает агентство. Antara также публикует заявление правительственного Центра вулканологии и снижения геологической опасности о запрете для населения, туристов и других посетителей районов, прилегающих к вулкану, заниматься какой-либо деятельностью в радиусе трёх километров от центра его активности, кратера Вербек. Центр также предупредил о потенциальной угрозе схода в районе извержения "холодной лавы", смеси вулканического пепла, воды и камней, особенно опасной для сообществ, проживающих вдоль рек, которые берут начало на вершине вулкана, говорится в сообщении агентства. Кроме того, Центр напоминает, что в случае выпадения пепла людям рекомендуется носить маски, закрывающие нос и рот, чтобы предотвратить респираторные заболевания. На территории Индонезии находятся более 130 действующих вулканов.

https://ria.ru/20250716/vulkan-2029380218.html

https://ria.ru/20250612/kilauea--2022447333.html

индонезия

западная суматра

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индонезия, западная суматра, в мире