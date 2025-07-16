https://ria.ru/20250716/izmail-2029350076.html

В Измаиле прогремели взрывы

В Измаиле прогремели взрывы - РИА Новости, 16.07.2025

В Измаиле прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Измаил Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:25:00+03:00

2025-07-16T01:25:00+03:00

2025-07-16T01:33:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Измаил Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Измаиле Одесской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

одесская область, в мире, вооруженные силы украины, россия, украина