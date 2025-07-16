https://ria.ru/20250716/izmail-2029350076.html
В Измаиле прогремели взрывы
В Измаиле прогремели взрывы - РИА Новости, 16.07.2025
В Измаиле прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Измаил Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T01:25:00+03:00
2025-07-16T01:25:00+03:00
2025-07-16T01:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Измаил Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Измаиле Одесской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Измаиле прогремели взрывы
В Измаиле после воздушной тревоги прогремели взрывы