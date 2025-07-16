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Итоги работы за I полугодие подвели в минобразования Ярославской области - РИА Новости, 16.07.2025
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Ярославская область
 
17:19 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/itogi-2029527297.html
Итоги работы за I полугодие подвели в минобразования Ярославской области
Итоги работы за I полугодие подвели в минобразования Ярославской области - РИА Новости, 16.07.2025
Итоги работы за I полугодие подвели в минобразования Ярославской области
Итоги работы за первое полугодие 2025 года подвели в министерстве образования Ярославской области, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:19:00+03:00
2025-07-16T17:19:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Итоги работы за первое полугодие 2025 года подвели в министерстве образования Ярославской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в министерстве образования региона подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. Одним из ключевых направлений работы стала реализация пилотного проекта по созданию образовательных комплексов, объединивших школы и детские сады. Было создано шесть образовательных комплексов – в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском. "Анализ работы показывает положительные сдвиги: по результатам пилотных образовательных комплексов заработная плата отдельных категорий работников выросла на 45-60%", – отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. Она добавила – реализация пилотного проекта позволила открыть новые возможности для повышения качества образования: вывести на новый уровень медиацентры, внедрить преемственные программы дополнительного образования, открыть группы продленного дня. "Успешный опыт реализации пилотного проекта решено распространить на все муниципальные округа региона… Начали работу по созданию 93 образовательных комплексов: проводим встречи с педагогическими коллективами и родительской общественностью, запустили необходимые юридические процедуры, идет оформление документов", – рассказала Ирина Лобода. В числе значимых мероприятий в сфере образования, прошедших в первом полугодии, в министерстве отметили международный форум "Образовательный диалог", прошедший в марте. В его работе приняли участие более 700 человек – сотрудники органов власти, а также педагоги, ученые и эксперты из 10 стран и 40 субъектов РФ. Кроме того, в Ярославле открылась единственная в России школа скрипичного мастерства. Ее идею поддержали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
https://ria.ru/20250711/evraev-2028627206.html
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ярославская область, россия, михаил евраев, образование
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Образование
Итоги работы за I полугодие подвели в минобразования Ярославской области

Итоги работы за I полугодие 2025 г подвели в минобразования Ярославской области

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Урок в школе. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Итоги работы за первое полугодие 2025 года подвели в министерстве образования Ярославской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в министерстве образования региона подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. Одним из ключевых направлений работы стала реализация пилотного проекта по созданию образовательных комплексов, объединивших школы и детские сады. Было создано шесть образовательных комплексов – в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском.
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"Анализ работы показывает положительные сдвиги: по результатам пилотных образовательных комплексов заработная плата отдельных категорий работников выросла на 45-60%", – отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.
Она добавила – реализация пилотного проекта позволила открыть новые возможности для повышения качества образования: вывести на новый уровень медиацентры, внедрить преемственные программы дополнительного образования, открыть группы продленного дня.
"Успешный опыт реализации пилотного проекта решено распространить на все муниципальные округа региона… Начали работу по созданию 93 образовательных комплексов: проводим встречи с педагогическими коллективами и родительской общественностью, запустили необходимые юридические процедуры, идет оформление документов", – рассказала Ирина Лобода.
В числе значимых мероприятий в сфере образования, прошедших в первом полугодии, в министерстве отметили международный форум "Образовательный диалог", прошедший в марте. В его работе приняли участие более 700 человек – сотрудники органов власти, а также педагоги, ученые и эксперты из 10 стран и 40 субъектов РФ. Кроме того, в Ярославле открылась единственная в России школа скрипичного мастерства. Ее идею поддержали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
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