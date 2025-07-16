https://ria.ru/20250716/investproekt-2029548196.html

Более 500 млн рублей вложат в первый этап инвестпроекта на Смоленщине

Более 500 млн рублей вложат в первый этап инвестпроекта на Смоленщине - РИА Новости, 16.07.2025

Более 500 млн рублей вложат в первый этап инвестпроекта на Смоленщине

Общий объем вложений в первый этап инвестиционного проекта по созданию производства осветительного оборудования в Смоленской области составит свыше 500... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:59:00+03:00

2025-07-16T18:59:00+03:00

2025-07-16T18:59:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Общий объем вложений в первый этап инвестиционного проекта по созданию производства осветительного оборудования в Смоленской области составит свыше 500 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Проект реализует торгово-производственная компания "Вартон" на базе Гагаринского светотехнического завода. Глава региона напомнил, что соглашение о сотрудничестве между регионом и производителем было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме. "Инвестиционный проект включает в себя техническое перевооружение и реконструкцию производственного комплекса, капитальный ремонт зданий, закупку современного оборудования, а также создание инженерного центра и испытательной лаборатории. Общий объем инвестиций в первый этап проекта составит более 500 миллионов рублей", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Он подчеркнул, что на заводе будут производить импортозамещающее оборудование для уличного и архитектурного освещения. Планируется, что серийное производство начнется в 2026 году, объем составит до 200 тысяч единиц продукции в год. "Этот проект не только укрепит промышленный потенциал региона, но и станет важным шагом к обеспечению импортозамещения в сфере светотехнического оборудования", – выразил уверенность Анохин.

https://ria.ru/20250715/orlenok-2029259209.html

https://ria.ru/20250714/zayavka-2029047178.html

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смоленская область, василий анохин