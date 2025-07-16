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Более 500 млн рублей вложат в первый этап инвестпроекта на Смоленщине - РИА Новости, 16.07.2025
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Смоленская область
 
18:59 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/investproekt-2029548196.html
Более 500 млн рублей вложат в первый этап инвестпроекта на Смоленщине
Более 500 млн рублей вложат в первый этап инвестпроекта на Смоленщине - РИА Новости, 16.07.2025
Более 500 млн рублей вложат в первый этап инвестпроекта на Смоленщине
Общий объем вложений в первый этап инвестиционного проекта по созданию производства осветительного оборудования в Смоленской области составит свыше 500... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:59:00+03:00
2025-07-16T18:59:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Общий объем вложений в первый этап инвестиционного проекта по созданию производства осветительного оборудования в Смоленской области составит свыше 500 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Проект реализует торгово-производственная компания "Вартон" на базе Гагаринского светотехнического завода. Глава региона напомнил, что соглашение о сотрудничестве между регионом и производителем было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме. "Инвестиционный проект включает в себя техническое перевооружение и реконструкцию производственного комплекса, капитальный ремонт зданий, закупку современного оборудования, а также создание инженерного центра и испытательной лаборатории. Общий объем инвестиций в первый этап проекта составит более 500 миллионов рублей", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Он подчеркнул, что на заводе будут производить импортозамещающее оборудование для уличного и архитектурного освещения. Планируется, что серийное производство начнется в 2026 году, объем составит до 200 тысяч единиц продукции в год. "Этот проект не только укрепит промышленный потенциал региона, но и станет важным шагом к обеспечению импортозамещения в сфере светотехнического оборудования", – выразил уверенность Анохин.
https://ria.ru/20250715/orlenok-2029259209.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Более 500 млн рублей вложат в первый этап инвестпроекта на Смоленщине

Более 500 млн рублей вложат в создание производства светотехники на Смоленщине

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Общий объем вложений в первый этап инвестиционного проекта по созданию производства осветительного оборудования в Смоленской области составит свыше 500 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Проект реализует торгово-производственная компания "Вартон" на базе Гагаринского светотехнического завода. Глава региона напомнил, что соглашение о сотрудничестве между регионом и производителем было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме.
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"Инвестиционный проект включает в себя техническое перевооружение и реконструкцию производственного комплекса, капитальный ремонт зданий, закупку современного оборудования, а также создание инженерного центра и испытательной лаборатории. Общий объем инвестиций в первый этап проекта составит более 500 миллионов рублей", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Он подчеркнул, что на заводе будут производить импортозамещающее оборудование для уличного и архитектурного освещения. Планируется, что серийное производство начнется в 2026 году, объем составит до 200 тысяч единиц продукции в год.
"Этот проект не только укрепит промышленный потенциал региона, но и станет важным шагом к обеспечению импортозамещения в сфере светотехнического оборудования", – выразил уверенность Анохин.
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